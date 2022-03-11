Ситуація на фронті є і буде непростою – російських окупантів поки багато, – Резніков

Олексій Резніков 11 березня заявив, що ситуація на фронті є й буде непростою. Поки що російських окупантів ще багато. Водночас вони вже втратили ініціативу.

Міністр оборони Резніков заявив, що українські воїни здійснюють активну оборону. Герої проводять успішні контратаки на усіх напрямках.

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Ситуація на фронті є і буде непростою. Російських окупантів багато. Поки що. Але вони вже втратили ініціативу. Наші воїни здійснюють активну оборону і проводять успішні контратаки на усіх напрямках, – мовиться у повідомленні.

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