Треба готуватися, – Андрющенко розповів, куди Росія інтенсивно перекидає війська

Російські окупанти намагаються просочуватися малими групами. Зараз вони зосередилися на півночі Донецької області та перекидають сили через Маріуполь із Запорізького напрямку.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що туди переміщуються ворожі підрозділи, які базуються на Херсонщині, у Криму. Звідти їх вантажать на північ Донеччини залізницею.

Де концентрується ворог?

Петро Андрющенко зазначив, що великі підрозділи росгвардії, які раніше заводились у Запорізькій області, щоб утримати ділянки фронту, забезпечити загороджувальні загони, були перекинуті на територію Ростовської області, їх кудись вантажили. Щодо Запоріжжя ворогу не вдається досягнути своїх цілей. Ситуація щодо Гуляйполя стабілізується.

На інші напрямки російські загарбники максимально підтягнули підрозділи, які могли назбирати. Але там в окупантів не складається з атакувальним потенціалом.

Тому вони намагаються концентруватись на півночі. Думаю, що найближчими днями, коли стабілізується погода, ми побачимо спроби в напрямок Часів Яру, Покровська, можливо, по інших ділянках, зокрема, на Сумщині і так далі,

– припустив керівник Центру вивчення окупації.

За його словами, зараз Запоріжжю можна трошки видихати і спостерігати, як масштабується оборона, якщо вона контролюється, як зриваються наступи, зокрема, ударами по енергоструктурі.

З іншого боку, північ треба готувати. Як тільки ми погодили росіянам тимчасове локальне примирення на Запорізькій АЕС, вони одразу пішли на північ Донецької області. Тобто когось вони там тримають і перекидають їх далі. Це вже не вперше. Це не дуже добра тенденція, але маємо її враховувати,

– підкреслив Андрющенко.

Що відбувається на Донеччині?