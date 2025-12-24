"Плащі-невидимки": командир роти БпАК розкрив, як росіяни ховаються від дронів з тепловізорами

Взимку темна пора доби настає раніше. Тому як російські окупанти, так і ЗСУ використовують дрони з тепловізійним нічним наведенням. Зокрема, це дрони Mavic, серія Thermal.

Командир роти безпілотних авіаційних комплексів "Феміда" 115-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України Євген з позивним "Адвокат" розповів 24 Каналу, що наші захисники застосовують нічний режим, FPV-дрони з нічними камерами. Це краще допомагає в туманну та сиру погоду.

"Ми активно їх використовуємо. Відповідно вони дорожче коштують банально через одну камеру. Тобто це абсолютно такий самий дрон, як і денний, проте дорожча сама камера", – підкреслив він.

Які "лайфхаки" використовує ворог?

Темнота і морози впливають на роботу операторів. Водночас росіяни розповідають про так звані лайфхаки – вкриваються ковдрами і намагаються рухатись вперед невеликими кроками. Євген з позивним "Адвокат" зазначив, що так звані ковдри – це теплоізоляційні плащі.

Для них використовується тканина фольгоізол чи будь-яка інша тканина, яка прикриває випромінювання тепла. Людське тіло має температуру 36, 6, а на вулиці, наприклад, – 5. Це прикриває, але не дає 100% ефекту. Тобто так, ти накрився, але це не плащ-невидимка. Однак з висоти воно все ж закриває. Росіянам також потрібно якось доїхати до своїх передових позицій,

– пояснив він.

Завдання українських бійців – не лише дивитися за власними позиціями. Адже наші оператори не можуть чекати, щоб ворог підійшов прямо до них. Загарбників виявляють за кілька кілометрів, куди вони можуть приїхати автотранспортом – "Нивами", "Жигулями", мотоциклами і велосипедами.

Це двигун внутрішнього згоряння, який світиться як гірлянда. Тому стараємося в тепловізійних камерах їх виявляти. Оскільки зараз темніє раніше, збільшується час використання дронів з тепловізійною камерою, які вдвічі дорожчі при закупівлі державою. Ще їх просто менше. Набагато легше купити денний дрон, який коштує до 70 тисяч у звичайному магазині, наприклад. З тепловізійною камерою – коштує під 200. А пора року темна,

– додав командир роти БпАК.

Що відбувається на фронті?