Наступ на Гуляйпільський напрямок посилюється щодня, – комбат 1 ОШБ
- На Гуляйпільському напрямку росіяни використовують легкоброньовані автомобілі для штурмових дій, але сильних механізованих штурмів ще не було.
- Серед російських окупантів спостерігається різний рівень підготовки, а погодні умови ускладнюють бойові дії.
На Гуляйпільському напрямку росіяни накопичуються та здійснюють штурмові дії легкою технікою. Зокрема, використовують легкоброньовані автомобілі "Ниви", "Урали".
Командир 3 штурмового батальйону 1 ОШБ і імені Дмитра Коцюбайла Максим "Каспер" Бурлака розповів 24 Каналу, що ворог постійно посилює наступи. Однак сильних механізованих штурмів ще не було.
"Противник щодня посилюється. Кожного дня рухаються нові групи, пробує заїжджати легка броньована техніка. Але таких сильних механізованих штурмів у них ще не було", – підкреслив він.
Який рівень підготовки росіян?
Максим "Каспер" Бурлака зазначив, що серед окупантів є різні за рівнем підготовки. Навіть по полонених росіянах видно, що є і засуджені, і мобілізовані, і контрактники.
У них є і гарна, і погана підготовка. Тобто є ті, кого буквально два – три дні тому привезли. Вони не знають своїх командирів, нікого. Їх ведуть рацією під дрон. Відповідно вони доходять до якоїсь точки, де помирають,
– пояснив командир.
За його словами, погодні умови напряму впливають на бойові дії. Річ у тім, що зараз важче пересуватися, маскуватися, рити окопи.
Зауважимо, що зараз триває важливий збір на пікапи, долучитися можна за посиланням. Російські загарбники активно проводять мінування. Для того, щоб довозити військових, використовується і легкоброньована техніка.
Пікап зараз найменш помітний і найшвидший. Пікапи у нас як розхідні матеріали. Тому він може виїхати сьогодні зранку, і ввечері його вже не буде. На завтра треба уже новий,
– сказав військовий.
Що відбувається на фронті?
В ISW повідомили, що ЗСУ мали успіх у Покровську. ЗСУ нещодавно просунулися в північно-західній частині міста. Також українські війська нещодавно утримували позиції або просунулися на Новопавлівському напрямку.
Водночас російські окупанти продовжили здійснювати наступальні операції на низці напрямків. Однак підтвердженого прогресу ворог не зміг досягнути.
У Генштабі ЗСУ заявили, що Сили оборони відпрацювали по важливих об'єктах росіян. Зокрема, наші захисники уразили РЛС 1Л119 "Небо-СВУ".
Протягом минулої доби українські бійці ліквідували ще 830 окупантів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення втрати Росії становлять приблизно 1 237 400 загарбників.