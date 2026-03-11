Заміняють важку техніку, – у бригаді "Рубіж" розкрили тактику росіян з настанням тепла

Основна тактика росіян – це малі піхотні групи, якими вони намагаються просуватися, просочуватися в стики між позиціями ЗСУ та накопичуватися в якихось більш-менш захищених місцях. Це потрібно для того, щоб продовжувати просування або починати працювати по наших логістичних шляхах, позиціях пілотів, артилеристів і так далі.

Начальник розвідки зенітно-ракетного артдивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко розповів 24 Каналу, що зараз у ворога обмежене використання будь-якої техніки, зокрема, автомобілів, бронетехніки. Однак окупанти більше використовують безпілотники.

"Ще дуже багато вологи в полях. Дуже важко просуватися зараз в полях пішки, а на техніці тим більше. Вона дуже повільна, малорухлива. Її доволі легко вразити. Тому вони мало використовують техніку. На противагу цьому вони наростили використання ударних БпЛА. Тільки за минулу добу на нашому напрямку був знищено 281 ворожий дрон. Зараз літає дуже багато "Молній", "Ланцетів", – пояснив він.

Загарбники зараз намагаються компенсувати нестачу своїх штурмових дій через погоду тиском з повітря. Тому вони зараз дуже активно використовують всі можливі типи БпЛА для атак на українські позиції, логістичні шляхи, тилове забезпечення.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Росія змінила тактику атак "Шахедами". Окупанти регулярно експериментують з маршрутами, висотою польоту та масованістю запусків. Якщо раніше БпЛА переважно рухалися на визначених висотах і за типовими траєкторіями, то зараз росіяни комбінують різні параметри. Це потрібно не лише для ураження об'єктів, а й виснаження української ППО.

Чому зменшилась кількість штурмів?

Данило Борисенко зазначив, що також росіяни продовжують працювати артилерією, штурмовою авіацією, закидаючи КАБами українські прифронтові населені пункти. На жаль, ефективної протидії керованим авіабомбам досі немає.

Я не кажу, що штурмових дій взагалі немає. За минулу добу була зафіксована 21 спроба штурмових дій на нашому напрямку. Проте дещо знизився градус. Насамперед через погоду. По-друге, противник ще досі не оговтався від відключення Starlink. Тому досі шукає альтернативні способи керування боєм і управління підрозділами під час штурмових дій,

– сказав начальник розвідки зенітно-ракетного артдивізіону бригади "Рубіж".

