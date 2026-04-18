Залишилися лічені тижні, – військовий розкрив плани росіян із появою зелені
- На Лиманському напрямку росіяни мають проблеми з накопиченням сил, оскільки українські війська ефективно виявляють і знищують їх на відстані понад 5 – 10 кілометрів.
- З появою густої зелені росіяни сподіваються на покращення маскування своїх переміщень, але українські захисники готуються до цього, зміцнюючи оборонні позиції.
На Лиманському напрямку у росіян є суттєві проблеми. Ворог намагається накопичувати свій особовий склад, але не мають значних успіхів. Окупанти сподіваються, що з появою зелені ситуація для них покращиться.
Лишається кілька тижнів до того, як фронт перейде на літній режим бойових дій. Речник 66 ОМБр імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк пояснив 24 Каналу, що зміниться на полі бою з настанням густої зелені.
Якими будуть дії окупантів?
Василь Денисюк розповів, що загарбники роблять спроби накопичуватися на передньому краю у смузі відповідальності його бригади на Лиманському напрямку. Ворог зазнає невдач у цьому. Там у наших бійців вибудована щільна кілзона, яка дозволяє виявляти противника на відстані понад 5 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Мовиться про малі піхотні групи.
Якщо говорити про більші піхотні групи чисельністю відділення і більше, то навіть на відстань до 10 кілометрів. Відповідно щойно виявляються ворожі групи, частіше наші бойові системи, рідше – наша артилерія, завдає по них вогневого ураження і не дозволяє їм наближатися у жоден спосіб до нашого переднього краю,
– сказав він.
Російське командування усвідомлює, що дещо простіше буде з настанням густої зеленки. Але часу на очікування цього у них немає. Тому зараз відбуваються хаотичні спроби накопичення ворожого особового складу, щоб до настання зелені не дозволити ЗСУ вибудувати більш щільну передню лінію оборони.
Зеленка вже почала з'являтися на насадженнях, у посадках, лісах. Але бачимо, що вона не настільки густа для того, щоб замаскувати переміщення противника, його вогневі засоби. Тобто буквально останні тижні залишилися до того, коли повністю фронт перейде у літній режим бойових дій, коли будь-які переміщення будуть замасковані за допомогою цієї густої зеленки,
– зазначив речник.
За його словами, це ускладнить роботу безпілотних систем. Саме тому українські захисники намагаються вибудовувати щільну кілзону, ущільнювати піхотну лінію оборони, щоб бути готовими до того, що ворог зможе користуватися цими перевагами для переміщення. Також для того, щоб не дозволити росіянам залишитись з українською піхотою сам на сам у бою, щоб унеможливити спроби загарбників проникати крізь наші бойові порядки.
Що росіяни планують на фронті?
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росіяни почали наступати майже по всій лінії фронту. Зокрема, мовиться про Олександрівський, Покровський, Костянтинівський та Лиманський напрямки. Однак Сили оборони України ведуть активну оборону. Українська армія відновила контроль над 50 квадратними кілометрами території.
16-й армійський корпус України повідомив, що Росія накопичує сили для штурму поблизу Вовчанська (на північний схід від міста Харків). Протягом минулого тижня (приблизно з 10 квітня) ворог перекидав резерви для майбутніх атак у напрямку Вовчанських Хуторів (трохи на схід від Вовчанська) та Вільчі (трохи на південь від Вовчанська).
За інформацією ISW, загалом росіяни продовжують наступальні дії на кількох напрямках фронту. Однак підтвердженого просування окупантів немає. Українські військові зривають плани ворожого війська.