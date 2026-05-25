На фронті наші позиції сильніші, – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що фронт вдалося стабілізувати. Він зазначив, що це сталося завдяки БпЛА, технологічним рішенням та "далекобійним" санкціям проти Росії.
Що відомо про заяву Зеленського?
За словами президента, Україна продовжує активно оборонятись, але ситуація залишається складною. Зеленський зазначив, що у 2026 році країна має більше успіхів ніж раніше.
У цьому році у нас є результати більші, ніж раніше. Особливо приємно коли це підтверджено ниттям так званих російських воєнкорів,
– заявив Зеленський.
Глава держави наголосив, що обговорення з партнерами захисту неба триває. Він додав, що прогресу у питанні антибалістики з США довгий час не було.
Зеленський також подякував Європі за фінансову підтримку для України та наголосив на важливості допомоги від американської сторони.
У США двопартійна група сенаторів закликала надіслати Україні 400 мільйонів доларів допомоги у сфері безпеки. Інші 200 мільйонів будуть направлені для країн Східної Європи.
Держдеп США 21 травня схвалив можливий продаж Україні обладнання для підтримки зенітної ракетної системи Hawk. Загальна вартість – приблизно 108,1 мільйона доларів.
Німеччина фінансує закупівлі сотень ракет для Patriot, які Україна почне отримувати з наступного року. Берлін також надав кошти на виробництво дронів-перехоплювачів, передачу пускових установок IRIS і ракет до них.