За жовтень Росія окупувала близько 490 квадратних кілометрів українських територій, – DeepState

За жовтень 2024 року російська армія окупувала приблизно 490 квадратних кілометрів українських територій. І це найбільший показник за рік та за час російського контрнаступу.

Він триває ще з жовтня 2023 року. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на DeepState.

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Не лише площею втраченої землі оцінюється результативність армії

"Днями мережею почало ширитися обговорення масштабів територіальних втрат Сил Оборони, але не варто міряти все площами, адже воюють люди і саме вони є гарантією сталості армії та її потенціалу до спротиву", – пишуть у DeepState.

️Там кажуть, що слабким місцем для української армії є раціональне застосування людського потенціалу.

Не менш важливими показниками для збереження території є можливості ВПК, рівень підготовки мобілізованих, ступінь механізації та наявність можливостей для дальніх ударів.

Аналітики кажуть, що російська армія виправляє свої помилки. Якщо раніше вона відправляла свої підрозділи на смерть, то зараз все частіше їхні солдати проводять додаткові тижні та місяці на навчаннях.

Наявність великої кількості живої сили дозволяє проводити регулярні ротації раз в 1 чи 2 місяці. Для нас ротувати бригаду, яка з 24 лютого 2022 року на бойових, може стати проблемою, а новостворені 150-ті бригади і близько не дотягують до рівня тих, кого ввели в бій у 2023 році. Страшно подумати яка доля чекає 160-ті, про які вже відомо широкому загалу,

– додають аналітики DeepState.

Насамкінець вони зауважили, що площі втрачених територій важливий, але точно не єдиний параметр оцінки "життєдіяльності" та результативності армії.

"Якщо в жовтні 2022-го ворог наступав 4 повноцінними ротами на Новомихайлівку, то зараз для них це дуже дороге задоволення", – зауважують там.

Статистика втрат українських території / Інфографіка DeepState