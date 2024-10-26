ЗСУ відновлюють втрачені позиції та просуваються на Курщині: огляд ситуації на фронті від ISW

Ситуація на Сході залишається напруженою, однак Сили оборони України досягли певних успіхів. Українським військовим вдалося відновити позиції на деяких напрямках.

Також українським силам вдалося просунутися у Курській області. Як свідчить огляд фронту від ISW, складна ситуація залишається під Покровськом.

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Українські сили просунулися у Курській області

Українські та російські війська нещодавно просунулися вперед на головній ділянці фронту в Курській області. Геолокаційні дані, опубліковані 25 жовтня, вказують на те, що українські сили просунулися на захід від Борки, що на південний схід від Суджі.

Додаткові геолокаційні дані вказують на те, що російські сили нещодавно відвоювали позиції на схід від Обухівки (на південний схід від Коренево).

У Глушковському районі на захід від головної української лінії фронту в Курській області 25 жовтня тривали бої, але підтверджених змін на лінії фронту не зафіксовано.

Росіяни продовжують наступ на півночі Харківщини

Російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Також окупанти продовжували наземні атаки на північний схід від Харкова поблизу Вовчанська й Стариці.

Карта бойових дій в Україні та в Курській області / Інфографіка ISW

Загарбники продовжили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна 25 жовтня. Підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські війська нещодавно просунулися на схід від Сіверська. Геолокаційні кадри, опубліковані 16 жовтня, вказують на те, що російські сили нещодавно просунулися на південний захід від Верхньокам'янки під час взводної російської механізованої атаки.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська атакували поблизу Виїмки та Івано-Дарівки.

Де ЗСУ відновили позиції

Українські сили нещодавно відновили позиції поблизу Часового Яру. Геолокаційні кадри, опубліковані 24 жовтня, показують, що українські сили діють на південний схід від Часів Яру на шахті № 9.

Раніше аналітики ISW там спостерігали російські війська.

Також українські сили нещодавно відновили позиції на півдні Торецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 25 жовтня, показують, що українські сили діють уздовж вулиці Тоболенка на півдні Торецька.

Раніше експерти ISW спостерігали там підтверджене просування російських військ.

Де вдалося просунутися росіянам

Російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Покровська. Окупанти відновили позиції біля шахти № 1 на північний схід від Новогродівки (на південний схід від Покровська).

Російські війська продовжили наступальні операції на схід від Курахового та на південний схід від Донецька, але підтверджених змін на лінії фронту в цьому районі не було.

Крім того, окупанти продовжували штурми на заході Запорізької області на північний схід від Роботиного в районі Новоандрі]вки та на північ від Роботиного в напрямку Новоданилівки. Проте й тут підтверджених змін на лінії фронту не було.