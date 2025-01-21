Політична гра Росії у Молдові набирає обертів

"Гуманітарний газ" став новим терміном в арсеналі російської зовнішньої політики в межах створення умов для реваншу на парламентських виборах 2025 року. Як і варто було очікувати, після штучно створеної гуманітарної кризи у так званому Придністров'ї, російська сторона вирішила "героїчно" виправляти ситуацію, яка була створена у політичних цілях.

План Кремля щодо Молдови

Відтепер контури російської гри доволі чіткі: у Москві готові взяти на себе витрати з постачання газу в регіон, але у тих кількостях, які забезпечуватимуть лише внутрішні потреби. У чому зміст таких газових маніпуляцій – читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

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По-перше, російські технологи отримають можливість робити з Придністров'я вітрину у вигляді "комунального раю", куди надходить майже безплатний російський газ і населення задоволене низькими тарифами.

Це виглядатиме як своєрідний контраст з "правим берегом Дністра", де влада буде змушена збільшити тариф на електроенергію втричі та купувати її за ринковими цінами на європейському ринку.

Дешева електроенергія з Молдавської ГРЕС, яка до 2025 року стабільно генерувалась на безплатному російському газі і задешево постачалась на території підконтрольні конституційній владі Молдови, відтепер має бути недоступна, за попередніми планами Кремля. Зручна схема, яка влаштовувала усі сторони, вже не зможе діяти.

Так буде поки "Газпром" не погодиться відновити постачання газу у повних обсягах з використанням альтернативних транзитних маршрутів. Зокрема, південного газового коридору, що йде через Туреччину, Болгарію, Румунію і частково заходить на українську територію.

По-друге, своїми діями російська сторона направила чіткий сигнал так званим придністровським групам впливу, які контролюють стратегічне підприємство "Шериф". Їхній бізнес повною мірою залежить від російської позиції і тому будь-які спроби домовитись з Кишиневом в обхід російських інтересів видаватимуться неможливим для Гушана і його команди.

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Вони часто дозволяли собі діяти всупереч побажанням Росії: саботували проведення мобілізації, блокували проросійські мітинги, щоб не допустити втягування регіону у війну. Відтепер всидіти на двох стільцях буде важче. Власники "Шерифу" частково самі загнали себе у глухий кут, сподіваючись усі ці роки, що їм вдасться балансувати між безпекою та російськими енергоносіями, вартість яких визначається не грошима, а політичними наслідками.

Як реагує Кишинів

Для реалізації власних планів, росіяни організували візит так званого "президента" Придністров'я Красносєльського, який отримав згоду на постачання "гуманітарного газу". Щоправда, в Росії вирішили йти неочікуваним шляхом й відновити постачання в обмежених обсягах з використанням фірми-прокладки. Вона має купувати на російські гроші газ на міжнародних ринках і постачати його в Придністров'я.

Політичні комбінації російської сторони призвели до дивних метаморфоз: ще недавно "Газпром" заробляв на тому, що продавав газ в Європу, а зараз росіяни вимушені самі купувати газ на європейському ринку, щоб забезпечувати потреби підконтрольного собі анклаву. Попри дивну тенденцію, в Кремлі вирішили, що шантажувати Молдову таким чином буде дешевше.

Проте в Кишиневі вирішили проявити суб'єктність: молдавська влада дала Красносєльському "зелений коридор", щоб полетіти через Кишинів і Стамбул у Москву. Однак не дали "зелений коридор", щоб "гуманітарний газ" йшов в регіон на основі російської схеми.

Керівництво анклаву поставили перед фактом, що відповідно до молдавського законодавства, закупівля газу має відбуватися через "Молдовагаз" на комерційній основі. Це означає, що Росії доведеться давати гроші "Придністров'ю", а місцевій компанії "Тираспольтрансгаз" оплачувати "Молдовагаз" послуги з купівлі й постачання газу з європейського ринку.

Чи влаштує подібний сценарій Молдову? Однозначно, Майя Санду не має намірів виступити тим, на кого пропаганда перекидатиме вину за енергетичний тиск на Придністров'я. Першочергово молдавський уряд пропонував допомогу спільно з Україною, але в Тирасполі не відповіли.

Надалі Санду дала чітке розуміння, що не заперечуватиме транзиту російського газу, якщо процедура відповідатиме молдавському законодавству. Таким чином, хоча організаційно-технічні питання перебувають на етапі узгодження, Кишинів не заперечує будь-яким варіантам подолання гуманітарної кризи у Придністров'ї.

Водночас конституційна влада Молдови не полишатиме роздумів, як повернути в країну дешеву електроенергію, щоб не допустити сценарію політичної дестабілізації з боку Кремля напередодні парламентських виборів. Молдавське населення критично сприйматиме високі тарифи, що негативно відображатиметься на рейтингах "PAS". Саме тому, навіть у разі початку постачання "гуманітарного газу" в Придністров'я, відкритим залишатиметься питання щодо організації роботи Молдавської ГРЕС. Саме тому політична гра Росії у Молдові лише набирає обертів.