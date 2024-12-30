Люди втомилися: як "Грузинська мрія" веде країну до катастрофи

Масові протести в Грузії – результат роботи політичної партії "Грузинська мрія". Громадяни втомилися від того, що натворив Іванішвілі та "компанія".

Про це 24 Каналу розповів грузинський політолог Гела Васадзе, зауваживши, що активна частина суспільства не визнає вчинки "Грузинської мрії". І головна проблема для них – більшість грузин вже є активною частиною суспільства.

До теми Єдиний кандидат – проросійський, нова система й протести: у Грузії пройшли "вибори" президента

Нахабно фальсифікували вибори

Як наголосив Васадзе, "Грузинська мрія" цілий рік тригерила суспільство. Люди вже не змогли витримати таких нахабних дій. Зараз в країні політична криза.

Коли вибори фальсифікують з різницею у 15%-17% – політична криза стає неминучою. В Грузії також сталася політична криза в міжнародних відносинах. Її також спровокувала "Грузинська мрія", коли заявила, що вони переривають перемовини з ЄС. Фактично відмовляються від євроінтеграції,

– зауважив Васадзе.

Паралельно в Грузії буквально зупинилася економіка. А силовики продемонстрували безпрецедентний рівень насилля щодо протестувальників. Все це сформувалося у конституційну кризу в країні.

Політична криза сталася через непроведення вільних та справедливих виборів. Це – перше порушення конституції. Зовнішньополітична криза через відмову від євроінтеграції. Це вже друге порушення конституції. Далі було насилля проти протестувальників. Це третє порушення. В конституції вказано, що є свобода зібрань та свобода слова. Таким чином ми маємо конституційну кризу,

– розповів Васадзе.

Додамо, у Грузії відбулися протести через "інавгурацію президента" Кавелашвілі. Його не визнає ні опозиція, ні міжнародні партнери. Президентка Грузії, яка перебуває в опозиції, Саломе Зурабішвілі добровільно покинула пост президента і сказала, що "забирає з собою легітимність".