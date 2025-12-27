У Гуляйполе зайшов 425 штурмовий полк "Скеля": триває зачистка міста
- Полк 425 "Скеля" зайшов у Гуляйполе для зачистки від окупантів, використовуючи дрони та артилерію.
- Окупанти намагаються змінити хід подій, тиснучи на оборону з різних напрямків, застосовуючи штурмові дії та маневри малими групами.
Полк 425 "Скеля" зайшов у Гуляйполе і почав зачистку міста. По ворогу активно працюють дрони та артилерія.
Полк намагається зберегти свій особовий склад. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис полку у Facebook.
Як "Скеля" звільняє Гуляйполе від окупантів?
Полк 425 "Скеля" зайшов у Гуляйполе для зачистки його від окупантів. Під прикриттям туману окупантам раніше вдалося проникнути у місто.
За словами представників полку, окупантів виявляють, блокують у будівлях і знищують. Працюють дрони-бомбери, FPV-дрони та артилерія. Особовий склад намагаються уберегти.
З перехоплень розмов окупантів стало відомо, що він втратив вже 2 батальйони та вже майже третій. Операція у Гуляйполі триває.
Полк "Скеля" працює у Гуляйполі: дивіться відео
Російські війська намагаються змінити хід подій і тиснуть на оборону з різних напрямків, використовуючи штурмові дії та маневри малими групами, пояснив в ефірі 24 Каналу речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин. За його словами, характер боїв свідчить про спробу противника розширити зону активних дій і нав'язати свої умови на Гуляйпільському напрямку.
Чи справді українські військові втекли з КСП у Гуляйполі?
Росіяни публікували відео з "захопленого КСП в Гуляйполі", датоване ще 18 грудня. За його фактом проводиться детальне розслідування.
Командир 1-го ОШП Дмитро Філатов наголосив на серйозних організаційних проблемах. Він наголосив, що на місці було достатньо українських сил для відбиття нападу, а російські військові не мали ніякої повітряної підтримки. Їх було усього троє.
Ситуація в Гуляйполі залишається напруженою, значною мірою через прорахунки на рівні командування, вважає він.
Журналістка hromadske поспілкувалася з офіцером з КСП 1 батальйону 106 бригади. Він розповів, що вранці 17 грудня двоє військових, які чергували на КСП, помітили на вулиці людей у формі. Не розуміючи, чи це свої, вони спустилися в укриття, щоб уточнити інформацію. Коли ж повернулися, противник уже зайшов у будівлю. Під час першого контакту зі штурмовою групою загинув командир роти.
Він каже, що військові зайняли кругову оборону і спалювали документи й ноутбуки. Оскільки ні зачистки, ні евакуації не відбулося, близько п'ятої ранку наступного дня бійці вирішили виходити самостійно. Вихід тривав 3 дні. Під час руху групу виявили ворожі дрони. Внаслідок скидів загинув начальник штабу.