Село Амбарне під контролем ЗСУ, а Куп'янськ залишається важливою метою Росії, – Трегубов
- Село Амбарне на Куп'янському напрямку залишається під контролем ЗСУ, попри щоденні штурми російської армії.
- Речник ОСУВ "Хортиця" повідомив, що росіяни намагаються закріпитися за річкою Оскол, але наразі без успіху досягти Куп'янська.
- Окупанти чинять тиск на Південно-Слобожанському напрямку, зокрема в районі Вовчанська, але без значних успіхів.
Російська армія щодня штурмує село Амбарне на Куп'янському напрямку. Проте воно залишається підконтрольне Україні.
Речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомив у етері Суспільного, що ворог особливо активний на цьому напрямку, передає 24 Канал.
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Що відомо про штурми під Куп'янськом?
Село Амбарне в Куп'янському районі Харківської області продовжує залишатися під контролем Збройних сил України. Водночас окупанти регулярно штурмують населений пункт.
На Куп'янському напрямку у росіян була велика мета – вийти безпосередньо до Куп'янська, він їм досі болить, як місто, що вони мали під контролем, але звідки втекли,
– розповів Трегубов.
За даними угрупування, загарбники впродовж року намагаються закріпитися за річкою Оскол, проте станом на зараз до самого міста дістатися їм не вдалося.
Як повідомив речник Трегубов, в районі Вовчанська, що на Південно-Слобожанському напрямку, окупанти теж чинять тиск, але без помітних успіхів. Там вони ведуть активні дії в районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Липців та сусідніх населених пунктів.
"Росіяни по всій лінії розмежування кидають все, що у них є, в сподіванні до осені досягти хоч якихось результатів", – резюмував він.
До слова, за минулу добу, 16 липня, на фронті відбулось 160 боєзіткнень. Вже довгий час найскладніша ситуація на Покровському та Новопавлівському напрямках.