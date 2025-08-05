Українські військові намагаються максимально не допустити противника до позицій, зірвати ворожі операції та перешкодити обстрілам. На Харківщині також побував Президент Володимир Зеленський, який наголосив на звитязі та неймовірній роботі багатьох наших бригад.

Зокрема Харківщину сьогодні захищають бійці 127 окремої механізованої бригади. Як розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко, вони проводять успішні бойові операції та знищують сили противника.

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"Б'ємо, а вони далі лізуть"

Про роботу мобільної вогневої групи 127 бригади уже знімали сюжети. Цікаво, що вони разом зі своєю штатною зброєю успішно використовують саморобну установку "Град". Її зібрали з трофеїв і сьогодні цей "Град" дуже успішно працює та знищує сили ворога.

Один зі бійців з позивним "Рокс" до повномасштабної війни працював електриком. Він повернувся до України з-за кордону і став до лав нашого війська. Серед його бойових звитяг є знищення ворожих штурмовиків і відбиття наших позиції.

Ніби непогано відпрацювали. Вони лізуть, а ми їх б'ємо кожен день. Б'ємо, б'ємо, а вони далі лізуть. Не розумію заради чого вони взагалі прийшли в Україну. Щоб тут померти?,

– поділився "Рокс".

Він додав, що зараз його група працює по сірій зоні на території Росії, зокрема по лісопосадках, де було скупчення ворога. Кожен окупант має розуміти, що за прихід на українську землю йому доведеться поплатитися.

Зауважимо, Володимир Зеленський побував на Харківщині. Він відзначив, що на Вовчанському напрямку фіксують найманців з Китаю, Африки, Пакистану, Узбекистану. Непростою також є ділянка оборони біля села Липці. Військові відважно тримають там лінію фронту.