Ворожі FPV-дрони полюють просто на водіїв: як на Харківщині рятують людей

У прифронтових громадах почали масово відключати систему регулювання дорожнього руху та монтувати спеціальні захисні екрани над автошляхами. Такі вимушені кроки запровадили через цілеспрямовані удари ворожих безпілотників по цивільному транспорту.

Про складну ситуацію в регіоні розповіла кореспондентка Анна Черненко в ефірі 24 Каналу. За її словами, російські військові зосередили свої удари на кількох районах області, де під прицілом опинилися звичайні водії.

Чому вимикають світлофори

Найбільше від активності ворожих безпілотників потерпають Дергачівська та Малоданилівська громади. Оскільки дрони буквально переслідують машини місцевих мешканців, влада вирішила повністю знеструмити світлофори на перехрестях.

Це зроблено для того, щоб водії могли максимально маневрувати, проскочити або вчасно зупинитися,

– говорить журналістка.

Вона додала, що безпілотники б'ють як по автомобілях на дорогах, так і по припаркованому транспорту.

Яка система захисту в області і в самому Харкові

У північній частині обласного центру, зокрема в районі П'ятихаток, також посилюють безпеку. Там над частиною під'їзної дороги вже почали натягувати антидронові сітки, щоб захистити людей та їхні автівки.

Також у П’ятихатках встановили перше мобільне укриття на 50 місць, зведене за новими державними будівельними нормами та облаштоване для людей з інвалідністю. Його розташували поруч із зупинкою громадського транспорту.

Міська влада Харкова вже закупила три такі споруди та планує розмістити їх у найнебезпечніших районах, хоча загальна потреба Харківської області в мобільних укриттях становить понад 1000 одиниць.

Окрім FPV-дронів, значну небезпеку становлять керовані авіабомби та реактивні засоби ураження, підлітний час яких до Харкова становить лічені хвилини. Через це мешканці часто не встигають дістатися капітальних сховищ,

– наголосив мер Харкова Ігор Терехов.

Як вже повідомлялося на нашому сайті, окупанти регулярно запускають ударні безпілотники, яких стає дедалі більше, по українських містах. Зокрема, нещодавно ворог атакував західні регіони, намагаючись уразити критичну інфраструктуру.