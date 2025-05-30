На півночі Харківщини росіяни діють малими групами, масштабного наступу немає, – "Хартія"
- На півночі Харківщини росіяни діють невеликими штурмовими групами, накопичення сил для масштабного наступу немає.
- Окупанти використовують мотоцикли, квадроцикли та легкові автомобілі для мобільності та уникнення ураження.
На півночі Харківської області росіяни діють невеликими штурмовими групами. Накопичення ворожих сил для масштабного наступу наразі немає.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. Деталі у п'ятницю, 30 травня, розповів начальник відділення планування 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" капітан Олексій Крименюк.
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Яка ситуація на Харківщині
Окупанти намагаються прориватися з різних напрямків за допомогою малих груп, аби "намацати" слабкі місця для масивнішого наступу.
Значного накопичення сил і засобів противника немає, масштабного наступу не очікуємо на нашому напрямку. Водночас противник здійснює поповнення своїх підрозділів,
– розповів капітан.
Крименюк також розповів про невдалі спроби росіян здійснювати штурм минулими тижнями – техніку й піхоту ворога знищили.
До того ж окупанти активно використовують мотоцикли, квадроцикли та легкові автомобілі. Зокрема, "буханки" – для підвозу особового складу до позицій.
Мототехніка ефективна за будь-якої погоди, їхня тактика в тому, щоб використовувати малі штурмові групи. Адже чим більше скупчення, тим більша ймовірність ураження нашими дронами,
– додали в "Хартії".
Про ситуацію в регіоні також розповів керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. За його словами, на півночі Харківщини росіяни здійснюють розвідку боєм малими штурмовими групами, а основні зусилля ворога зосереджені на Куп'янському напрямку. "Усі розповіді їхніх воєнкорів, що вони ледь не почали рух до Харкова зараз, – брехня", – зазначив лейтенант.