На півночі Харківщини росіяни діють малими групами, масштабного наступу немає, – "Хартія"

На півночі Харківської області росіяни діють невеликими штурмовими групами. Накопичення ворожих сил для масштабного наступу наразі немає.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. Деталі у п'ятницю, 30 травня, розповів начальник відділення планування 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія" капітан Олексій Крименюк.

Дивіться також На Харківщині знищили російського "Жителя": відео, як РЕБ росіян перетворився на металолом

Яка ситуація на Харківщині

Окупанти намагаються прориватися з різних напрямків за допомогою малих груп, аби "намацати" слабкі місця для масивнішого наступу.

Значного накопичення сил і засобів противника немає, масштабного наступу не очікуємо на нашому напрямку. Водночас противник здійснює поповнення своїх підрозділів,

– розповів капітан.

Крименюк також розповів про невдалі спроби росіян здійснювати штурм минулими тижнями – техніку й піхоту ворога знищили.

До того ж окупанти активно використовують мотоцикли, квадроцикли та легкові автомобілі. Зокрема, "буханки" – для підвозу особового складу до позицій.

Мототехніка ефективна за будь-якої погоди, їхня тактика в тому, щоб використовувати малі штурмові групи. Адже чим більше скупчення, тим більша ймовірність ураження нашими дронами,

– додали в "Хартії".

Про ситуацію в регіоні також розповів керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. За його словами, на півночі Харківщини росіяни здійснюють розвідку боєм малими штурмовими групами, а основні зусилля ворога зосереджені на Куп'янському напрямку. "Усі розповіді їхніх воєнкорів, що вони ледь не почали рух до Харкова зараз, – брехня", – зазначив лейтенант.