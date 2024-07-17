Російські війська переміщують піхоту за новою тактикою в Харківській області
Джерело:ЦСП "ОМЕГА"
Окупаційна армія використовує нову тактику перекидання піхоти на Харківщині. Для цього вони використовують малі групи.
Про це повідомили у Центрі спеціального призначення НГУ "Омега" зранку 17 липня. Там опублікували також відео.
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Нова тактика ворога перекидання піхоти на Харківщині
У Харківській області окупанти намагаються проводити переміщення між позиціями малих піхотних груп,
– ідеться у повідомленні.
Проте бійці 2-го окремого загону Центру спецпризначення "ОМЕГА" виявляють такі спроби та завдають вогневих уражень за допомогою скидів.
Окупанти використовують нову тактику перекидання піхоти на Харківщині: дивіться відео
До слова, на Харківському напрямку станом на 17 липня відбулося 7 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.
Що відбувається на інших напрямках фронту: основне
- На Куп'янському напрямку ворог атакував 9 разів. Стільки ж ворог такував і на Лиманському напрямку, зокрема неподалік Греківки, Макіївки та Невського.
- На Сіверському напрямку українські захисники відбивали 11 штурмових дій російських загарбників. На Краматорському напрямку окупанти атакували 7 разів в районах Часового Яру, Кліщіївки та Опитного.
- На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак неподалік Північного, Нью-Йорка та Торецька.
- На Покровському напрямку наші захисники відбили 24 штурмові дії в районах населених пунктів Прогрес, Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Новоселівка Перша та Уманське, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоолександрівки.
- На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 23 атаки. На Времівському напрямку ворог здійснив 6 штурмів наших позицій неподалік Водяного. На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках окупанти і надалі намагаються вибити українські підрозділи з позицій.
- На Придніпровському напрямку відбулася одна ворожа штурмова дія поблизу Козачих Лагерів.