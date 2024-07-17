Російські війська переміщують піхоту за новою тактикою в Харківській області

Окупаційна армія використовує нову тактику перекидання піхоти на Харківщині. Для цього вони використовують малі групи.

Про це повідомили у Центрі спеціального призначення НГУ "Омега" зранку 17 липня. Там опублікували також відео.

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Нова тактика ворога перекидання піхоти на Харківщині

У Харківській області окупанти намагаються проводити переміщення між позиціями малих піхотних груп,

– ідеться у повідомленні.

Проте бійці 2-го окремого загону Центру спецпризначення "ОМЕГА" виявляють такі спроби та завдають вогневих уражень за допомогою скидів.

Окупанти використовують нову тактику перекидання піхоти на Харківщині: дивіться відео

До слова, на Харківському напрямку станом на 17 липня відбулося 7 бойових зіткнень в районах населених пунктів Глибоке та Вовчанськ.

Що відбувається на інших напрямках фронту: основне