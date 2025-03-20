"Навіть ходити важко": в ОТУ "Харків" розповіли про вплив потепління на перебіг бойових дій

На Харківському напрямку погодні умови вносять свої корективи у перебіг бойових дій. Потепління дає змогу окупантам більше часу утримувати свій особовий склад на передньому краї.

Про це у четвер, 20 березня, в етері телемарафону повідомив речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Павло Шамшин, передає 24 Канал.

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Як змінився перебіг бойових дій

Хоч потепління і дає деякі переваги для ворога, проте, за словами Шамшина, через таку погоду росіянам стало набагато важче пересуватися.

Якщо раніше вони несли на собі чимало засобів для обігріву, то зараз можуть замінити це на озброєння, на додаткові боєприпаси, воду, їжу, медикаменти. Якщо говорити про пересування техніки, то тепла погода теж вносить свої корективи. Ґрунти розмокли. У таких умовах не те що їздити, навіть ходити важко,

– заявив він.

Водночас інших подробиць стосовно цього речник не розкрив.

До слова, раніше повідомляли, що росіяни останнім часом почали використовувати все більше оптоволоконних дронів, обстрілюючи прикордонні Харківську, Сумську та Чернігівську області. Там атаки, у тому числі дронами, фіксуються щоденно.