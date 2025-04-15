У них невигідні позиції, – у 3 ОШБр сказали, куди рвуться росіяни на Харківщині

Ситуація на відтинку фронту, який перебуває в зоні відповідальності Третьої окремої штурмової бригади, контрольована. Штурми проходять майже кожен день і не по одному, їх багато.

Про це в етері 24 Каналу розповів речник Третьої окремої штурмової бригади Олександр Бородін, наголосивши, що специфіка штурмів полягає у тому, що противник застосовує малі групи від 3 до 7 осіб.

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Яку давню мету окупанти прагнуть досягти?

Ворог наразі мінімально використовує механізовані з'єднання, натомість залучає на фронті величезну кількість безпілотного складника. Багато що, зі слів Бородіна, залежить від того, наскільки українські воїни можуть свою лінію боєзіткнення зробити максимально захищеною і відповідати на виклики, особливо щодо ворожих БпЛА.

Мета ворога – відкинути нас за Оскіл. Ця мета доволі давня. Борова і річка Оскіл для росіян вкрай важливі,

– зауважив Бородін.

Це, на думку речника Третьої окремої штурмової бригади, ймовірніше пов'язано з важливістю для росіян цих територій з погляду на створення плацдарму для наступальних дій.

"Наразі в противника невигідні позиції, він хоче їх змінити. Це з тактичного погляду. Якщо говорити з оперативного, то вони хочуть відкинути СОУ за річку Оскіл зі штурмом Борової, бо цей населений пункт – це логістичний центр, беручи до уваги географічне положення, тому ворогу вкрай важливо його забрати", – пояснив Бородін.

Де розташований населений пункт Борова: дивіться на карті

Зазначимо, командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко розповів, що у напрямку до Кругляківки у 2024 році противнику вдалося розрізати на дві частини угруповання Сил оборони України. Тоді росіяни закріпилися на лівому березі річки Оскіл. З того часу ворог намагається розширити клин. Це збільшить його шанси для просування до передньої лінії боєзіткнення.