Може лунати після вибухів: як працює повітряна тривога при загрозі артобстрілу

Окупанти регулярно обстрілюють Харків з різного озброєння. Зреагувати на виліт ворожої авіації чи ракет дещо простіше, ніж на обстріли з артилерії.

Про це 24 каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко. За її словами, зафіксувати загрозу артилерійського обстрілу значно складніше. Адже такі снаряди окупанти запускають з порівняно недалеких відстаней.

Важливо В авто, яке спалахнуло від російського "Урагану" в Харкові, загинули батько та 17-річний син

Як працює повітряна тривога під час артилерійського обстрілу

Як наголошує кореспондентка, буває по-різному. Інколи під час ворожих артилерійських обстрілів повітряна тривога лунає вже після перших вибухів. Буває, що розвідка встигає зреагувати на загрозу, тому сирени звучать вчасно.

Говорити про те, що повітряна тривога не лунає під час артилерійської загрози, не можна. Буває, що вона звучить заздалегідь. І повідомляють саме про загрозу артобстрілу по місту чи окремому району або ж небезпеку дистанційного мінування в області,

– зазначила Анна Черненко.

За її словами, тут дуже допомагають місцеві телеграм-канали, які оперативно повідомляють про вибухи в місті. Це дозволяє зорієнтуватися, в який район краще на певний час не їхати, коли сховатися в метро тощо.

Вона додала, що багато жителів у Харкові звикли до нової реальності і деколи ігнорують сигнали повітряної тривоги. Цього не можна робити, адже окупанти можуть вгатити, куди завгодно. Вони регулярно обстрілюють житлову інфраструктуру.

Окупанти масово обстрілюють Харківщину – Анна Черненко: дивіться відео

Нагадаємо, російські окупанти підступно обстрілюють Харків та наближені населені пункти. Для цього вони активно використовують крилаті ракети та реактивні системи залпового вогню.

За словами керівника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, уся проблема через близькість Харкова до кордону з росією. Ворог використовує, до прикладу, РСЗВ "Смерч" та "Ураган", які здатні стріляти на відстані до 70 кілометрів. Саме тому дуже важливо якнайдалі відкинути окупантів і паралельно будувати якісну лінію оборони.

До прикладу, лише в ніч на 11 липня загарбники запустили близько 15 крилатих ракет з території росії. З них три поцілили по Харкову.