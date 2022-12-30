Колаборантка з Херсона сама здалась правоохоронцям: Хлань розповів, про кого йдеться

Жінка, яку підозрюють в співпраці з колаборантами, сама прийшла до правоохоронців в Херсоні. Раніше її оголосили в розшук.

Про це 24 каналу розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. За його словами, жінка працювала у виправній колонії №90 в Херсоні. Саме цю установу очолював колаборант, який з першого дня пішов на співпрацю з ворогом.

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Усі колаборанти відповідатимуть перед законом

Як наголосив Хлань, керівник колонії був серед високопоставлених колаборантів. Згодом його автомобіль підірвали, а сам чоловік потрапив в лікарню, після чого про нього немає інформації.

Я так розумію, що це – працівниця тієї ж самої колонії, яка з першого дня разом з керівником почала працювати на ворога. Відповідно – агітувати за проведення референдуму. Після звільнення Херсона вона думала, що зможе сховатися,

– зазначив Хлань.

Після оголошення в розшук їй нічого не залишалося, як просто прийти і здатися. Бо кара до неї все одно рано чи пізно прийшла б. Хлань підкреслив, що кожен колаборант обов'язково відповідатиме перед законом. Вони допомагали окупантам робити воєнні злочини.

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