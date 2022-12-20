Росіяни ховаються у будинках українців на Херсонщині: ЗСУ вже знайшли рішення

Окупанти на Херсонщині розповсюджують чутки про те, що до Нового року збираються залишити лівий берег Дніпра. Однак немає жодних підстав довіряти російським загарбникам.

Про це 24 каналу розповіла речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, росіяни на лівобережжі Дніпра продовжують тероризувати місцеве населення.

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Росіяни на Херсонщині намагаються уникнути ударів ЗСУ

Зокрема, окупанти виселяють людей з приватних будинків, аби розселяти там свої підрозділи.

Це пов'язано з нашими точковими влучаннями по тих місцях, де базувалися росіяни. Такі випадки показали їм, що ми можемо одним ударом знищити одразу великий підрозділ,

– пояснила Гуменюк.

Саме тому окупанти намагаються розселятися по домівках людей, аби не збирати свої сили в одному місці.

"Однак і таку тактику ворога ми передбачили. І у нас є способи впливу на неї", – сказала Гуменюк.

Втім, деталей того, яке саме рішення знайшли ЗСУ, речниця оперативного командування "Південь" не розкрила з міркувань безпеки.

Наталія Гуменюк розповіла про тактику ворога на лівобережжі Дніпра: дивіться відео

Настрої українців на лівому березі Дніпра

Як розповіла Гуменюк, цивільне населення на лівому березі Дніпра на Херсонщині активно співпрацює з рухом спротиву.

"Люди вже мають позитивний приклад того ж самого правого берега. Він показав, що очікування може бути довгим, але результат має сподобатися усім, окрім окупантів", – сказала речниця ОК "Південь".

Росіяни намагаються змусити людей виїхати з лівобережжя Херсонщини

Вона додала, що люди на лівобережжі Херсонщини також намагаються підтримати один одного у складних умовах. Адже російські окупанти максимально ускладнюють українцям життя: відключають водопостачання та електроживлення.

Росіяни роблять це для того, аби люди усвідомлювали, що тут жити некомфортно, і погоджувалися на "евакуацію", яка по суті є депортацією. Однак люди відмовляються виїжджати. Вони розуміють: краще вже бути без електрики, ніж з ними (окупантами – 24 канал),

– зазначила Гуменюк.

Речниця ОК "Південь" зауважила, що з лівого берега Херсонщини активно виїжджають лише колаборанти, які бояться приходу ЗСУ.

Що відбувається на Херсонщині: коротко