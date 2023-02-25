ЗСУ вдарили по окупантах у Раденську на Херсонщині: ворог ховав у лісі РСЗВ "Град"

На Херсонщині українські артилеристи потужно накривають вогнем російських окупантів. Зокрема, ворогу було гаряче у Новій Каховці.

Також ЗСУ завдали удару по Раденську, де розташовані розрахунки РСЗВ "Град". У раденських лісах противник переховує цілу військову частину. По Скадовському району також відпрацьовано. Про це 24 Каналу сказав депутат Херсонської обласної ради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань.

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Контрбатарейні удари наших Збройних Сил доволі потужні останніми днями,

– сказав Хлань.

Окупанти закривають міста

За словами депутата Херсонської облради, загарбники хочуть закрити Нову Каховку на в'їзд та виїзд. Раніше вони фактично депортували людей за допомогою примусової евакуації. У Новій Каховці залишилося дуже мало людей – близько 10%. Як пояснив Хлань, закриттям міста вони намагаються "витиснути" людей з їхніх осель.

"Таким чином вони хочуть залишити Нову Каховку винятково військовою базою, щоб ніхто не бачив пересування і не міг повідомляти, де перебувають ворог та артилерійські розрахунки", – зауважив військовослужбовець.

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Що ж до можливих контрнаступальних дій – достатньої кількості військ й техніки для форсування Дніпра в окупантів немає.

"Присутність і кількість військ справді збільшилася, але на тих позиціях, які вони побудували. Наразі вони намагаються підвищити інтенсивність обстрілів правого берега", – зазначив Хлань.

Він додав, що на окупованій частині Херсонщини збільшилася кількість представників ФСБ. Вони здійснюють тиск на місцеве населення й змушують людей до паспортизації.

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