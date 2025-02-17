Ворог хоче закріпитися на островах біля Херсона, за минулий тиждень було 8 спроб, – ЗСУ

Російська армія впродовж минулого тижня, 10 – 16 лютого, здійснила 8 спроб штурму поблизу Херсона. ЗСУ успішно відбили ці атаки.

Українським воїнам вдалося знищити загалом 135 окупантів та 53 одиниці російської техніки. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Херсонську ОВА.

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Ворог хоче закріпитися в острівній зоні в гирлі Дніпра

Речник оперативно-тактичного угрупування "Херсон" лейтенант Павло Дрогаль розповів, що росіяни усіляко намагаються закріпитися в острівній зоні в гирлі Дніпра.

Ворог не відмовляється від своїх намірів закріпитися в острівній зоні в гирлі річки Дніпро. Зокрема, минулого тижня було зафіксовано 8 спроб штурмових дій. Всі спроби окупантів були відбиті українськими захисниками,

– прозвітував він.

З 10 по 16 лютого ворожі війська 551 раз обстріляли позиції ЗСУ та цивільну інфраструктуру у зоні відповідальності ОТУ "Херсон". Також було зафіксовано 2 авіаудари та 1 ракетний удар.

Окрім цього, на даному напрямку загарбники активно застосовують БпЛА різних типів та модифікацій. Впродовж тижня вони запустили 1965 безпілотників, 1562 з яких було знищено або подавлено за допомогою РЕБ.

814 дронів з цього числа атакували Херсонську громаду, де знищили 744 із них.