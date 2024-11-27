Ситуація із постачанням електроенергії залишається критичною, – Тернопільська ОВА

Росія продовжує атакувати мирні українські міста. Зокрема, під ударом опинялась інфраструктура Тернополя.

Росія 26 листопада атакувала Тернопіль і ситуація із електропостачанням там залишається критичною. Про це пише 24 Канал із посиланням на Тернопільську ОВА.

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Що відомо про ситуацію

У Тернопільській ОВА розповіли, що внаслідок пошкодження ключового енергооб’єкта області ситуація із постачанням електроенергії залишається критичною.

Протягом останньої доби вдалося вирішити низку технічних питань, що дозволило забезпечити роботу всіх об’єктів критичної та соціальної інфраструктури, – мовиться в повідомленні.

Там також зазнали, що вживають заходів для стабілізації ситуації за рахунок підключення до зовнішніх мереж сусідніх областей та залучення альтернативних джерел генерації та когенерації.

"Тернопільобленерго" запровадило графіки подачі електроенергії, які будуть змінюватися залежно від наявних обсягів енергетичних ресурсів.

У Тернопільській ОВА попросили користуватись електроенергією ощадливо.