Не захоплення територій: які цілі наземної операції Ізраїля в Секторі Гази

Ізраїль вперше з початку війни проти ХАМАС почав наземну операцію в місті Дейр-ель-Балах, яке розташоване у центральній частині Сектору Гази. При цьому вони не хочуть захопити територію.

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, зауваживши, що нова сухопутна операція проходить на тлі інтенсивних переговорів з ХАМАС. Є сподівання принаймні на часткову угоду.

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Чому Ізраїль почав нову сухопутну операцію

Як наголосив Шарп, є сподівання, що вдасться принаймні домовитися про звільнення деяких ізраїльських заручників та досягти 60-денного припинення вогню. Також, ймовірно, випустять із тюрем більш ніж 1000 терористів ХАМАС.

ХАМАС досі не готовий йти на попередню угоду без того, щоб їм гарантували, що війна після цього припиняється, а їхнє ядро бойового крила збережеться,

– зазначив Шарп.

Тому Ізраїль розпочав нову сухопутну операцію, щоб ХАМАС був більш зговірливим. Політичного рішення зайняти територію міста немає. Також є побоювання за заручників, адже вони можуть перебувати на цій території. Тому навряд чи там будуть активні бойові дії.

Рішення почати операцію не пов'язане з намірами взяти територію Гази під контроль. Це – посилення тиску на ХАМАС, щоб вони втратили певні ресурси на тлі переговорів. Так на цей момент все виглядає,

– сказав Шарп.

Додамо, упродовж тривалого часу до міста Дейр-ель-Балах Ізраїль не вводив наземних військ. Тамтешня розвідка вважала, що ХАМАС утримує там заручників.