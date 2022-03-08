Ситуація в Ізюмі важка, росіяни тримають місто в облозі, – глава Харківської ОВА

Олег Синєгубов заявив, що ситуація в Ізюмі, що на Харківщині, важка. Станом на ранок 8 березня загарбники тримають місто в облозі.

Про поточну ситуацію в Ізюмі глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів в ефірі одного з телеканалів, повідомляє 24 канал.

Читайте також Спроба ворога здобути Ізюм: росіяни вдались до терору

В Ізюмі ситуація важка

У нас залишається досить важкою ситуація по місту Ізюм,

– зазначив Синєгубов.

Він додав, що росіяни 7 березня намагалися зайти туди, однак не змогли. Українські захисники відігнали ворога. Проте місто все ще залишається в облозі загарбників. Вони перешкоджають спробам доставити туди гуманітарні вантажі та евакуювати населення.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що росіяни, аби захопити Ізюм, вдаються до терору – ганять по будинках місцевих жителів та інфраструктурі.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!