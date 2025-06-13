В ОСУВ "Хортиця" спростували заяви росіян про вихід на кордон Дніпропетровщини
- В ОСУВ "Хортиця" спростували російські заяви про вихід окупантів на кордон Дніпропетровщини.
- Росія продовжує інформаційні вкиди про присутність своєї армії на території області.
У Росії продовжують заявляти про свій наступ на території Дніпропетровщини. Однак наразі ворог не вийшов на кордон області.
Про це в п'ятницю, 13 червня, заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов у етері телемарафону, передає 24 Канал.
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Яка ситуація на Дніпропетровщині
Країна-агресорка продовжує робити інформаційні вкиди про присутність своєї армії на Дніпропетровщині. Зокрема, йшлося про наступ у межах створення "буферної зони" в Україні.
Якщо вони (росіяни – 24 Канал) постійно це повторюють – очевидно, що це постійно є брехнею, бо не можуть вони це робити по декілька разів. Або вони вийшли, або не вийшли. Станом на зараз – не вийшли,
– сказав Трегубов.
Нагадаємо, за словами очільника ЦПД Андрія Коваленка, нещодавно противник заради інформаційної картинки відправив штурмовиків до адмінмежі Дніпропетровської області – у кілзону. "Вони були знищені", – уточнив лейтенант.