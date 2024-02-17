Польські протестувальники не пропустили вантажівку з автівками для українських військових

Ситуація на кордоні з Польщею набирає обертів. У мережі з'явилося відео українських водіїв, які розповіли про дії польських протестувальників, що не пропустили військову допомогу для нашої держави на кордоні.

Раніше повідомляли, що на українсько-польському кордоні стався скандал із протестувальниками. Так, перед Дорогуськом польські фермери пошкодили декілька українських фур та висипали з них зерно.

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Розвернули вантажівку із автомобілями для ЗСУ

Наразі ситуація на кордоні є доволі складною. Так, у мережі оприлюднили відео, де українські перевізники розповіли, що польські протестувальники не пропустили вантажівку з автівками для Сил оборони.

"Ми йшли разом, я був позаду. Людина дійсно везе машини для ЗСУ. Група невстановлених осіб, я б не сказав, що це трактористи, були у стані алкогольного сп'яніння. Кинулися на машину", – розповів свідок події.

За його словами, у водія фури були всі необхідні документи для перевезення вантажу. Також він мав відповідний ідентифікатор на лобовому склі.

Втім, вантажівку не пропустили, а поляки заявили, що їм "все рівно", тому і розвернули вантаж. На думку чоловіка, протестувальники "робили все це цілеспрямовано".

Крім того, на відеозаписі, яке оприлюднили в мережі показали автівки для військових, якими була завантажена фура. На кадрах можна побачити, що це саме військова техніка, яку везли для наших захисників.

Блокування усіх пунктів пропуску, через які могли рухатися вантажівки

Польські фермери заблокували вже 6 пункт пропуску на кордоні з Україною. Йдеться про "Корчова – Краковець" – останній, який могли перетинати вантажівки.

Блокувати Корчову польські фермери попередньо хочуть до 8 березня.

Також відомо, що на КПП "Корчова – Краковець" утворилася найбільша черга з вантажівок. Станом на 16 лютого там було понад 1730 машин. Саме сюди їхали усі українські водії, сподіваючись оминути заблоковані пункти пропуску.