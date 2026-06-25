Залишились лічені дні до катастрофи в Криму, – аналітик

Ситуація в Криму наближається до катастрофічної. Найкраще рішення для росіян та всяких колаборантів – їхати "дамой" в РФ.

Журналіст, аналітик-міжнародник Олександр Демченко розповів 24 Каналу, що Сили оборони України послідовно відпрацьовують по військових об'єктах в Криму. Ще трішки – і півострів стане островом.

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Яка ситуація в Криму?

За словами Демченка, диктатор Путін в черговий раз кинув своє населення, яке звіз в Крим після окупації. Транспортне сполучення через Кримський міст регулярно зупиняється, в містах немає бензину. Також на півострові вже фіксують проблеми зі світлом. І це все на додачу до нестачі води. Поромні переправи також не працюють.

Путін реально всіх кинув. Йому потрібна картинка. Він хоче розповідати в ООН, що в Криму гуманітарна катастрофа. Але є одне але. Згідно з Женевськими конвенціями та сторона, яка окупувала чужу територію, відповідальна за все місцеве населення, цивільні та нецивільні об'єкти на цій території. Тому Росія вже зараз має забезпечувати евакуацію. Цього немає,

– зазначив Демченко.

Як наголосив журналіст, росіянам потрібно зараз просто кинути все та виїжджати з Криму. Може бути й таке, що до катастрофи на півострові залишилося всього кілька днів. Все йде до цього.

Зверніть увагу! Військові експерти розповіли 24 Каналу, що зараз відбувається в Криму. Там припустили, в якому випадку деокупація півострова стане можливою.

Що відбувається в Криму: дивіться відео 24 Каналу