Ситуація у Криму критична: російським окупантам не вистачає місць у лікарнях

За наявною інформацією, санітарні втрати російських окупантів станом на ранок 4 квітня перевищили 45,5 тисяч осіб. Неповоротні санітарні втрати (загиблі) становили близько 18,5 тисяч осіб.

Таким чином, сумарні втрати російських окупаційних військ сягнули 64 тисячі вояків.

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Ситуація у Білорусі незмінна

Триває виведення з лікувальних закладів Білорусі транспортабельних поранених російських окупантів, важкі залишаються в Білорусі. Вивезення трупів із білоруських моргів відбувається повільно, але процес триває.

Продовжує зростати навантаження в лікувальних закладах Білгородської, Ростовської та Курської областей.

Очевидно, що цей напрямок найближчим часом може стати найбільш перевантаженим.

Ситуація в окупованому Криму

На території окупованого півострова Крим ситуація із пораненими у лікувальних закладах стабільно критична. Відзначається брак ліжко-місць, медикаментів тощо.

Очевидно, що у разі контрнаступу на південний плацдарм, лікарні півострова Крим просто не зможуть впоратися з напливом поранених.

Це призведе до зростання смертності серед поранених, яка і так у російських лікувальних закладах та на окупованому півострові вище за показники смертності, ніж у лікарнях Білорусі.

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