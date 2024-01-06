У в'язницях – більшість: яка ситуація з татарами в Криму

У тимчасово окупованому Криму тривають репресії щодо кримських татар, етнічних українців, усіх, хто проявляє нелояльність до окупантів. Зараз за ґратами перебуває 191 громадянин України. Зокрема, більшість – це кримські татари.

Про це 24 Каналу розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він підкреслив, що давно не було обмінів полоненими, де були кримські політв’язні.

Читайте також Тортури та смерть у полоні․ Як Росія катує кримських політв'язнів і чому їх так важко звільняти

Переслідування кримських татар

Рефат Чубаров зазначив, що потрібно залучити усі можливості міжнародних партнерів України, щоб мінімізувати переслідування громадян України у Криму. Однак наразі такі спроби не дають результатів, адже Росія абсолютно не дотримується норм міжнародного права.

Зараз за ґратами у місцях позбавлення волі перебуває 191 громадянин України. Це політв'язні. Зокрема, дві третини – це кримські татари,

– сказав голова Меджлісу кримськотатарського народу.

Деокупація Криму: останні новини