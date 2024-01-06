У в'язницях – більшість: яка ситуація з татарами в Криму
У тимчасово окупованому Криму тривають репресії щодо кримських татар, етнічних українців, усіх, хто проявляє нелояльність до окупантів. Зараз за ґратами перебуває 191 громадянин України. Зокрема, більшість – це кримські татари.
Про це 24 Каналу розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він підкреслив, що давно не було обмінів полоненими, де були кримські політв’язні.
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Переслідування кримських татар
Рефат Чубаров зазначив, що потрібно залучити усі можливості міжнародних партнерів України, щоб мінімізувати переслідування громадян України у Криму. Однак наразі такі спроби не дають результатів, адже Росія абсолютно не дотримується норм міжнародного права.
Зараз за ґратами у місцях позбавлення волі перебуває 191 громадянин України. Це політв'язні. Зокрема, дві третини – це кримські татари,
– сказав голова Меджлісу кримськотатарського народу.
Деокупація Криму: останні новини
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна надалі намагатиметься проводити операції у Криму та на Чорному морі. Він натякнув, що у 2024 році саме тут – на півострові та у Чорному морі розгорнуться основні битви. За його словами, успіх у Криму справив би велике враження на світ, а також вплинув би на ситуацію у самій Росії, завдавши удару по кремлівській пропаганді.
- Аналітики ISW пояснили, чому Україні вигідно звільнити Крим з військової точки зору. Експерти припускають, що якщо Україна деокупує Крим, то її оборонні витрати та завдання значно знизяться. А чим довше Росія контролюватиме півострів, тим більше Київ витрачатиме значні кошти на оборону.
- Також якщо Україна звільнить Крим та території Півдня, окуповані Росією, то Херсон, Миколаїв та Одеса будуть у безпеці, а загроза Мелітополю значно знизиться. Зокрема, такий сценарій значно знизить ризик того, що Росія здійснить десантну операцію на південно-західному узбережжі України.
- Крім того, зменшиться загроза російських ракетних ударів по кораблях через західну частину Чорного моря.