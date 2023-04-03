Звикають до землі: військовий експерт сказав, чи є сенс від укріпрайонів у Криму
Російські окупанти активно будують окопи та фортифікаційні споруди в Криму. У цьому немає великої доцільності, адже ці споруди можуть загарбникам і не знадобитися.
Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, важко пояснити, навіщо окупанти будуть укріпрайони в Криму.
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В Криму особливо не воювали. Там в принципі умови більш-менш нормальні для служби. Може дають такі завдання, щоб служба медом не здавалася. Можна полихословити й сказати, що звикають до землі. Ніякої військової логіки в цьому немає. Може не мають, чим зайняти людей,
– зазначив Світан.
Україна по-іншому звільнятиме Крим
Як вважає Світан, росіянам абсолютно не знадобляться окопи та інші укріпрайони в тимчасово окупованому Криму. Адже дуже сумнівно, що Україна просто "в лоб" почне атакувати півострів. Все можна зробити по-іншому.
Ми будемо звільняти Крим за допомогою далекобійних засобів ураження. Ми знищимо близько 200 стаціонарних військових об'єктів. Так само знищимо міст. А перед тим переріжемо "сухопутний" коридор. Ці "зелені чоловічки" не матимуть чим стріляти,
– припустив Світан.
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У такому випадку бліндажі та інші фортифікаційні споруди ніяк не допоможуть російським окупантам. Зрештою вони будуть змушені покинути півострів.
Яка ситуація в Криму: останні новини
- Росіяни почали будувати оборонні споруди в тимчасово окупованому Криму ще в листопаді 2022 року. Тоді місцевий "голова" Сєргєй Аксьонов розповідав, що буде "масштабна лінія оборони", але нестандартна та асиметрична.
- Раніше у Генерально штабі ЗСУ поділилися фотографіями від місцевих партизан. Вони також показали, як на півострові будують фортифікаційні споруди.
- Представник Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв повідомив, що на тлі підготовки окупантів до оборони заможні кримські колаборанти намагаються виїхати звідти.