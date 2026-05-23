З'явилась "дорога смерті", – Братчук розповів про нові проблеми росіян у Криму

Окупаційна влада обмежила рух вантажного транспорту на захопленій частині Херсонської області "федеральною трасою Р-280 "Новоросія" у бік пункту пропуску "Джанкой" у Криму. У такий спосіб ворог попередив Україну – усе, що буде їхати там, має військове призначення.

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук зауважив 24 Каналу, що це "дорога смерті" для російських вантажівок. Удари по логістиці вливатимуть на ситуацію на фронті.

Чому важливо бити по логістиці ворога?

Сергій Братчук розповів, що цією трасою російські вантажівки будуть переміщувати майно військового характеру. Також там будуть перевозити нафтопродукти. Зокрема, бензин, дизельне пальне насамперед для російської армії.

Задум ворога очевидний. Сальдо говорить "стоп" цивільним, лише військові машини. Він попередив нас про те, що усе, що буде їхати цією трасою, має військове призначення. Це законна військова ціль для Сил оборони,

– пояснив він.

Раніше сухопутним коридором Джанкой – Таганрог рухалися різні автомобілі, вантажівки з продуктами, товарами іншого призначення, дуже багато військових. Сили оборони обирали цю військову ціль. Треба було точно влучити, щоб не зачепити цивільних, тому що Україна дотримується правил поведінки під час війни.

Сподіваюся, сьогодні ця траса буде перетворена на "дорогу смерті" для російських військових або для тих, хто перевозить військові вантажі. Це може безпосередньо впливати на лінію бойового зіткнення,

– підкреслив речник.

Сили оборони мають можливості завдавати ударів по сухопутному коридору. Адже важливо атакувати ворожу логістику.

Вибухи у Криму: останні новини

У ніч на 17 травня Крим був під масованим ударом. Атака розпочалась ще ввечері 16 травня. Вибухи лунали у різних районах Криму. Зокрема, біля Балаклавської ТЕС, аеродромів у Качі, Бельбеку та Саках.

Відомо, що частина Балаклави та Севастополя залишилася без світла. У районі мису Фіолент у Севастополі пролунало 10 вибухів. Також гучно було у Балаклаві, Козачій бухті, Бахчисарайському районі, Інкермані та на Арабатській стрілці. Під ударом могли опинитися військові об'єкти та системи ППО, які прикривали Балаклавську ТЕС.

Згодом в СБУ заявили, що Україна вдарила по аеродрому Бельбек. Було уражено зенітний комплекс "Панцирь-С2", ангар із радаром до комплексу С-400, систему керування БпЛА "Орион" та наземну станцію керування БпЛА "Форпост", пункт передавання даних "земля – повітря", диспетчерську вишку та ангар на аеродромі.