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24 Канал Новини України Вже за кілька місяців, – екскерівник СЗР розкрив визначальний фактор для звільнення Криму
23 червня, 12:41
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Вже за кілька місяців, – екскерівник СЗР сказав, як Україна може звільнити Крим

Петро Синєокий

Поки зарано говорити про можливість звільнення Криму від окупантів. Але Сили оборони України роблять все можливе, аби окупантам там було по-справжньому нестерпно перебувати.

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповів 24 Каналу, що Сили оборони суттєво ускладнили логістику росіянам на півострові. Головне питання в тому – як довго вдасться підтримувати такий темп.

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В якому випадку можливе звільнення Криму?

За словами Маломужа, важливо і надалі перекривати усі канали постачання ресурсів на півострів. Якщо вдасться реально перекрити більшість з каналів постачання, над чим зараз ведеться робота, то окупантам буде зовсім нелегко. І це може привести до катастрофічних наслідків для росіян.

Якщо будуть тривалі проблеми з постачанням, то російські війська зможуть витримати максимум пів року. Якщо сюди додасться паніка та активні бойові дії, то на все піде 2 – 3 місяці,
– вважає Маломуж.

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Панічні настрої серед населення в Криму можуть виникнути в разі проблем з водопостачанням. Північнокримський канал не працює після того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС, тому на півострові й так проблеми з водою. Якщо все стане ще гірше, то окупанти довго не затримаються.

Оця паніка може змести російських військових. Якщо почнеться нестача критично важливих ресурсів, то люди швидко зметуть російських військових з півострова,
– зауважив Маломуж.

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