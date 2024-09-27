У ССО поділилися, як ліквідували російського командира з позивним "Панда"

Спецпризначенці розповіли, як у районі Кринок в Херсонській області вони зробили засідку на російського командира з позивним "Панда".

У документальному фільмі "Плацдарм в Кринках: Як проходила спецоперація ССО на островах Дніпра" захисники поділилися подробицями операції.

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Як спецпризначенці ліквідували "Панду"

Захисники розповіли, що зафіксували двох окупантів, які намагалися набрати води з річки. Та згодом вони зрозуміли, що окупантів насправді четверо. Один з них – командир з позивним "Панда", який ховався за деревом. Однак робив він це недовго.

Спецпризначенець розповів, що "Панда" пішов помочитися якраз недалеко від місця, де ховалися наші військові. При цьому про себе окупант бідкався, як він втомився. Він ще не знав, що зовсім скоро його страждання закінчаться назавжди й чекати залишилося недовго.

Цього окупанта, який був доволі впливовим у російському війську, поставили командувати позиціями на посадці. Однак завдяки ССО він побув там командиром лише 2 дні.

Це не остання людина була серед окупантів. Дуже багато перехоплень, які ми слухали... там він фігурував. Виявилося, що його поставили командиром по позиціях на посадці, але він побув ним тільки два дні,

– розповіли військові.

Також, за словами спецпризначенців, були випадки, коли ліквідовували окупантів, які в Україні були першу ніч.

Загалом ССО опублікували 43-хвилинний документальний фільм зі свідченнями тих, хто працював у районів Кринків і унікальними кадрами зі спецоперації, яка дозволила нашим воїнам закріпитися на цих позиціях.

Загалом боротьба там точилася весь 2023 рік. Це важливе місце, оскільки той, хто його контролює, має змогу створювати плацдарми на лівому березі.