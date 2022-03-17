"Ситуація критична": понад 350 тисяч маріупольців продовжують ховатися у сховищах

Маріуполь в блокаді вже 16 діб. Понад 350 тисяч маріупольців продовжують ховатися у сховищах і підвалах від безперервного обстрілу з боку російських окупаційних військ.

За даними Маріупольської міської ради, у середньому на добу на місто скидається від 50 до 100 авіабомб. Руйнування колосальні, значна частина житлового фонду не піддається відновленню.

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Влада Маріуполя повідомляє, що бої йдуть на околицях міста, а Збройні Сили України самовіддано борються за кожну вулицю.

Скільки людей евакуювалося

За останні дві доби маріупольці почали виїжджати на особистому транспорті з міста у бік Бердянська та потім на Запоріжжя.

Загалом близько 6500 легкових машин вирвалися з облогового Маріуполя,

– повідомляє міська рада

Частина із них вже дісталася Запоріжжя, де вони отримали необхідну першу допомогу в центрах підтримки. Всього з Маріуполя виїхало на власному транспорті близько 30 тисяч людей.

Які будівлі знищено

За попередньою оцінкою від початку вторгнення Росії, близько 80% житлового фонду міста зруйновано, з них майже 30% – не підлягає відновленню.

16 березня внаслідок бомбардування знищено Драматичний театр та будівлю басейну "Нептун". У цих місцях, від постійних обстрілів, ховалися сотні людей, переважно жінки, діти та люди похилого віку. Вчора і сьогодні, попри безперервні обстріли, наскільки це можливо, триває розбір завалів та порятунок людей.

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Інформація щодо постраждалих ще уточнюється.