Ситуація критична: на заході Канади ввели надзвичайний стан через повені

У канадській провінції Британська Колумбія ввели надзвичайний стан. Усе через сильні зливи, які у результаті призвели до масштабних повеней та зсувів.

Про введення у провінції режиму надзвичайного стану через потужну негоду розповів очільник регіону Джон Хорган.

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Влада наголосила, що останні кілька днів стали неймовірно складними для жителів Британської Колумбії через природні катаклізми. Адже сильний вітер, зливи та повені зруйнували там цілі населені пункти.

У зв'язку з цим уряд Британської Колумбії вводить режим надзвичайної ситуації,

– заявив Хорган.

Наразі він діятиме впродовж 14 днів, однак за потреби його продовжуватимуть.

Люди залишають свої будинки, є жертва

Хорган також уточнив, що негода призвела до того, що декілька тисяч людей були змушені залишити свої будинки. Через це місцева влада вже звернулася до федерального уряду за допомогою. У провінцію скерують військові. Наказ про евакуацію отримали майже 18 тисяч людей.

Глава провінції нагадав, що 16 листопада підтвердили загибель однієї людини – під час обшуку місця зсуву знайшло тіло жінки.

На жаль, найімовірніше, найближчими днями ми повідомимо про нові жертви,

– додав Хорган.

Протягом останньої доби вдалося врятувати 184 людей. Їх евакуювали на вертольотах, бо самостійно дістатися до безпечного місця люди не могли.

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У провінції Британська Колумбія ввели надзвичайний стан