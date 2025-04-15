У полку "Ахіллес" розповіли, як відрізняється тактика росіян на різних ділянках Куп'янщини

Куп'янський відтінок не є одноманітним у своїй обороні, тактика дій противника різна. На напрямку до Кругляківки росіянам у 2024 році вдалося розрізати угруповання СОУ на дві частини, закріпитися на лівому березі річки Оскіл. За це ворог заплатив високу ціну, втратив 225 одиниць бронетехніки та поніс шалені втрати живої сили.

Про це в етері 24 Каналу зазначив командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, додавши, що згодом ворог намагався розширити цей клин до населеного пункту Загризове вниз по течії, до Колісниківки вверх по течії.

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Як діє ворог та які завдання перед собою ставить?

Розширити клин для окупантів було принципово важливо, бо чим він ширше, тим більше в них спроможності просунути до передньої лінії боєзіткнення свою причіпну артилерію, підвезти групи операторів FPV-дронів, взяти під вогневий контроль правобережну Куп'янщину, зокрема Куп'янськ лівобережний і Куп'янськ-Вузловий.

Останні два місяці у противника немає успіхів, він блокований СОУ. Не зважаючи на численні ударно-штурмові дії, а за останні 2,5 тижні ворог став ще активніший, досягти цілей на полі бою йому не вдається.

В районах населених пунктів Колісниківка та Загризове росіяни блоковані,

– розповів Федоренко.

Стосовно Куп'янська лівобережного та Куп'янська-Вузлового, противник від свого командування отримував завдання ще до 1 листопада 2024 року заскочити туди й заволодіти цим районом. Ворог неодноразово відправляв бронетехніку, були постійні обстріли артилерії, безпілотних систем, авіації.

На жаль, як наголосив Федоренко, ворожа авіація – це нещадна бойова міць, яка має можливість руйнувати українські села та міста, буквально стирати їх. Однак за останні 8 днів українські захисники відбили там п'ять механізованих штурмів противника з залученням танків та БМП (від 4 до 7 машин). 80% цієї техніки вдалося знищити. БМП перевозять штурмову піхоту, це так зване таксі війни.

"Ворог був зупинений під час цих штурмів дистанційно на підході до наших позицій, піхота противника, яка розосередилась по посадках та населених пунктах, була виявлена і знищена", – запевнив командир 429 полку.

Яка зараз ситуація на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

Яка ціль росіян провалилась?

В районі Дворічної, а це вище по течії, ситуація наразі максимально складна, бо противник, використовуючи свій основний ресурс війни – живу силу, перекинув з лівого на правий берег значну кількість бійців. Вони змогли зайняти правобережний плацдарм.

Однак ворог не зміг навести понтонні переправи. Це важливо для росіян задля налагодження логістики, евакуації структурних підрозділів, затягування техніки, артилерії,

– пояснив Федоренко.

Планам ворога не судилося втілитися завдяки наполегливій роботі СОУ та зокрема донатам українців, які продовжують допомагати українському війську. Зараз на цій ділянці фронту тривають інтенсивні бойові дії.

На деяких відтінках ворог вже блокований, його вдалося посунути з принципово важливих для СОУ позицій, панівних висот, і надійно там закріпитися. Нині росіяни, не дивлячись на те, що вони проводять зворотні ударно-штурмові дії, успіху не мають.