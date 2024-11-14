Мусієнко пояснив мету активних дій росіян поблизу Куп'янська

Росіяни двома колонами техніки прорвалися до Куп'янська, проте їм не вдалося закріпитися. Українські сили ліквідували бронетехніку ворога і значну частину особового складу. Однак окупанти роблять це не вперше – вони атакують Куп'янськ, починаючи з літа 2023 року.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зазначивши, що за півтора року атак Куп'янська, ворог досяг певного результату. Нарешті він зумів підібратися ближче до міста ціною великих зусиль та втрат.

Важливо Генштаб ЗСУ прокоментував інформацію про нібито окупацію Іллінки та буцімто вихід з Куп'янська

Зручний напрямок для атак

Росіяни наразі на Харківщині намагаються взяти в оточення її лівобережну частину на річки Оскіл. Вони тиснуть на цій ділянці фронту та загрожують Куп'янську з метою відволікаючого удару.

Мусієнко зауважив, що ворогу важливо, щоб українські сили не перекидали підкріплення на Покровський та Курахівські напрямки і не укріплювали оборону на Запоріжжі. А забирали війська з Курської області та перекидали сили на Харківщину, щоби противник встиг скористатися ситуацією та сконцентруватись на захопленні Донецької області.

Куп'янськ завжди розглядався російським командуванням як напрямок зручний для атак. Росіяни наразі мають певні результати за півтора року наступу на місто: вони прорвалися в районі Синьківки, а також на південному фланзі, і тепер намагаються витискати наше угрупування,

– наголосив він.

Для ворога це вигідно, тому що він матиме хорошу логістику свого угрупування, які сьогодні сконцентровані поблизу Куп'янська. Тому він намагається діяти, витискаючи українські підрозділи.

"Зараз на Харківщині працює Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський якраз для того, щоб по цій ситуації вживати оперативних заходів, які можна вжити за поточних умов", – підкреслив керівник Центру військово-правових досліджень.

Зверніть увагу! Військовий експерт Роман Світан розповів, що росіяни практично контролюють район Колісниківки – переправу з правого на лівий берег південніше Куп'янська,

Де зараз тривають бої

Нагадаємо, що росіяни вдень 13 листопада двома колонами намагалися прорватися у Куп'янськ з району Лиману Першого до траси на Сватове. Перша колона – у складі 2 МТ-ЛБ, БМП та танку, проте склад другої колони невідомий. Однак українські сили підбили одну МТ-ЛБ противника, а друга доїхала в район вулиці Сватівська, але виїхавши на вулицю Некрасова, була також уражена. Танк також було підбито. Крім того, було ліквідовано частину російського десанту.

Олександр Мусієнко припустив, що російська техніка, що прорвалася до Куп'янська, скоріш за все була замаскована під ту, що належить ЗСУ.

Тому виникла така ситуація. Це не сталося внаслідок того, що Сили оборони десь відступили чи послабили позиції. Ворогу дійсно це вдалося, тому що у ЗСУ не було належної координації і вочевидь, зокрема, оператори дронів, коли побачили "бойову машину Збройних Сил України", не вразили її,

– пояснив він.

Водночас всі ці події не означають, що бої йдуть безпосередньо в Куп'янську. Вони, за словами Мусієнко, тривають неподалік східних та північно-східних околиць міста.

Ситуація в Куп'янську: дивіться на карті