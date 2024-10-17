Окупати підходили за 4 кілометри від Куп'янська, – Синєгубов

Окупаційні війська країни-агресорки вже перебували на відстані 4 кілометри від Куп'янська. Там Сили оборони змушені постійно відбивати атаки ворога.

Про це заявив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону.

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Ситуація на Куп'янському напрямку

За словами Синєгубова, ситуація на Куп'янському напрямку змінюється постійно. Там також небезпечна динаміка військових дій у для цивільного населення.

Ворог вже наближався – скажімо так, найближче до межі міста Куп'янська – на 4 кілометри. Звичайно, Збройні сили його постійно знищують, однак та динаміка, яка є, несе небезпеку для цивільного населення і цього населеного пункту,

– розповів Синєгубов.

Очільник ОВА зауважив, що у місті всі сприяють Збройним Силам ефективно вести оборону. Також у місті було введено евакуацію цивільного населення.