У полку "Ахіллес" розкрили, завдяки чому вдається тримати Куп'янськ

Ситуація у Куп'янську дуже складна, але контрольована. Росіяни намагаються захопити місто та рухатися вперед. Ворог безперервно проводить штурмові дії.

Однак українські військові роблять усе можливе, щоб не дозволити окупантам окупувати Куп'янськ. Заступник командира полку 429 БПС "Ахіллес" Олесь Маляревич зауважив 24 Каналу, що місто тримається завдяки підрозділам, які його захищають.

Що відбувається у Куп'янську?

Олесь Маляревич розповів, що на Харківщині полк "Аліллес" працює у напрямках Вовчанська, Мілового й Куп'янська. Наразі вже тривалий час без перерви відбуваються штурмові дії з боку загарбників. Вони намагаються захопити ці території та просуватися далі.

Були повідомлення, що Куп'янськ був захоплений. Потім – що місто відбито. Але наразі тривають бойові дії у місті. Ворог не полишає спроб його захопити. Але робиться все необхідне для того, щоб цього не сталося,

– підкреслив він.

Загарбники намагаються використовувати водні переправи. Раніше вони користувалися трубою. Зараз вони намагаються перекидати свою живу силу через річку, однак техніки у них там немає.

Також полк "Ахіллес" допомагає на Покровському напрямку. За словами заступника командира, інтенсивність бойових дій там дещо більша, ніж у Куп'янську. Тому що там зосереджено набагато більше сил ворога. Росіяни тривалий час намагалися взяти Покровськ, як і Куп'янськ.

Куп'янськ тримається за допомогою підрозділів, які його захищають. Ворог нову силу кидає. Звичайно, ті, хто переправляється на правий берег Осколу, постійно гинуть. Але щодня нові загони окупантів підходять до поповнення, щоб захопити Куп'янськ і рухатись далі. Тому ситуація контрольована, але дійсно дуже важка,

– пояснив військовий.

Ворог намагається захопити ці населені пункти й рухатись далі, однак цього не можна допустити. Завдання українських захисників – обороняти ці території, знищувати весь окупаційний штурмовий потенціал, і де є можливість, переходити в активну оборону.

