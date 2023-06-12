Зупинили хвилі наступу окупантів, – військовий ЗСУ про здобутки на Куп'янському напрямку

Російські загарбники останні 2 тижні активізувалися на Куп'янському напрямку та підтягнули туди загони "Шторм-Z". Попри це ЗСУ вдалось вибити ворога з деяких позицій, які вони займали. Ініціатива перебуває на боці українських захисників.

Про це 24 Каналу розповів командир роти 92 ОМБр Юрій Федоренко. За його словами, в окупантів поки що залишається більша кількість артилерії та достатньо боєприпасів.

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"Противник підтягнув резерв "Шторм-Z", у противника поки залишається більше артилерії та достатньо боєприпасів. Але Силам оборони вдалося зупинити хвилі наступу, стабілізувати ситуацію на деяких відтинках, вибити противника із займаних ним позицій, міцно утримувати лінію фронту. Зараз ініціатива перебуває на боці Сил оборони", – повідомив він.

Військовий ЗСУ наголосив, що перевага ЗСУ та шалені втрати серед окупантів – це титанічна праця усіх українських бійців. Також він нагадав, що дуже важливою є підтримка від українців.

Росіяни підтягнули загони "Шторм-Z"

Юрій Федоренко зазначив, що загони "Шторм-Z" складаються з осіб, яких завербували у тюрмах. Їм запропонували 200 тисяч рублів, контракт на пів року та повну амністію, якщо вони повернуться живими.

Командир роти 92 ОМБр підкреслив, що зі 100 таких бойовиків лише 10 – 15 повертаються на територію Росії. Решта стає "двохсотими".

Завдання цих підрозділів – намацати слабкі місця нашої оборони, вчиняючи ударно-штурмові дії, що називаються розвідка боєм. А також виснажити наші вогневі засоби та піхоту, яка перебуває на передній лінії. Після чого, як правило, вони застосовують більш підготовлених військовослужбовців,

– пояснив військовий.

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