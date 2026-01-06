Путін дав наказ: військовий оглядач пояснив, що задумали росіяни біля Куп'янська

Російські окупанти вже кілька разів оголошували про захоплення Куп'янська. Але насправді Сили оборони поступово вибивають ворога з міста.

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Іван Тимочко, зауваживши, що російське військове командування на цьому напрямку явно відчуває тиск. Путін давно дав наказ захопити Куп'янськ. Там навіть про це заявили, але Сили оборони України впевнено контролюють тут ситуацію.

Що ворог планує на Куп'янському напрямку?

Цілком ймовірно, що за провал у Куп'янську прилетіло не одному російському генералу та полковнику. Можливо, хтось навіть втратив посаду. Попри це, ворог не має значної "лави запасних". Тому іноді їм доводиться тасувати найгірших серед найгірших.

На цьому тлі російські генерали кидають усі можливі ресурси, щоб відбити території. Це приводить до колосальних втрат і не завжди дає результат.

Звідси і масовані штурми, і непомірні вкиди окупантів в конкретні точки. Коли їм стає відомо про поразку, то вони кидають все, що можуть, намагаючись повернути цю територію. Те саме стосується і Куп'янська. Але там не так все просто,

– зазначив Тимочко.

Яка ситуація в Куп'янську: дивіться карту бойових дій

Куп'янськ – велике місто. Ворогу доведеться суттєво посилити свій контингент, щоб досягти успіхів на цій ділянці фронту. Наразі вони не можуть собі цього дозволити.

При наявних силах та ресурсах операція ворога в Куп'янську виявилася не просто провальною. У них ще й війська опинилися в оточенні,

– сказав Тимочко.

Зверніть увагу! Військові ЗСУ показали, який зараз вигляд має Куп'янськ Харківської області. Деякі будівлі там зруйновані вщент.

Ситуація в Куп'янську: коротко