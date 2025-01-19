Курахове окуповане не повністю: Дикий пояснив, як ЗСУ продовжують утримувати місто

Російські пропагандисти стверджують, що нібито Курахове "повністю окуповане". Проте це не відповідає дійсності, адже у межах міста продовжуються важкі бої.

Про це 24 Каналу розповів ветеран російсько-української війни Євген Дикий, зазначивши, що інформації про те, що росіяни нібито "зайняли Курахове" вже приблизно місяць. Він пояснив, чому це не так.

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Тривають вуличні бої

Дикий зауважив, що місто складається з двох частин – приблизно рівних за площею, але дуже різних.

Місто Курахове було своєрідним чином побудовано. Там була окремо – населена частина міста і окремо – промислова зона, центром якої є Курахівська ТЕЦ,

– сказав він.

На шляху просування – на захід – спершу йшла повністю заселена зона, а далі за нею починалась промзона.

Раніше населену частину Курахового росіяни дійсно вже зайняли – приблизно місяць тому. А промзону не окупували досі. І вона так само є частиною Курахового – його рівно половина,

– підкреслив ветеран російсько-української війни.

Зараз, за його словами, на Курахівській ТЕЦ і в промзоні, яка довкола неї розташована, ідуть запеклі, дуже тяжкі вуличні бої.

Росіяни хотіли б уникнути штурму Покровська

Також важка ситуація в Покровську, проте інформація, яка з'явилась в мережі, що нібито росіяни зайшли до міста, не відповідає дійсності.

До слова. Народна депутатка Мар'яна Безугла 17 січня повідомила у своєму телеграм-каналі, що буцімто "росіяни зайшли в Покровськ". Вона додала, що на фронті нібито "немає жодного бойового менеджера, здатного стабілізувати катастрофу".

Росіяни вже бували в Покровську. Перші їхні ДРГ в місті були ліквідовані приблизно 1 – 1,5 місяця тому. Так, вони намагаються туди заходити, але звідти не виходять. І не тому, що закріпляються на нових позиціях, а тому, що їх там ховають,

– наголосив Дикий.

Водночас росіяни, на його думку, хотіли б уникнути штурму Покровська, адже це немаленьке місто – співставне з Бахмутом, який вони намагалися взяти впродовж 10 місяців, поклавши 100 тисяч людей.

Єдиний їхній шанс цього уникнути – спробувати обійти Покровськ з різних сторін і обрізати його логістику. Коли у місто припиняється підвіз боєприпасів та їжі, а з міста припиняється евакуація поранених, в такому разі доводиться виходити. Тому їхнє завдання взяти Покровськ у кліщі,

– зазначив він.

Проте, якщо подивитись на мапу, то окупантам ще доволі довго доведеться просуватись, щоб створити ці кліщі.

Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

Наразі більш-менш вдається обходити місто тільки з південного напрямку, створюючи загрозу лише 1/3 логістики українських сил. Це дуже неприємно, але сподіваюсь, що з цього південного виступу їх зараз будуть вибивати,

– зауважив Євген Дикий.

До слова, військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов розповів, що росіяни перекинули в район Покровська 50 – 70 тисяч особового складу. Він припустив, що можуть розпочатися бої за агломерацію Покровськ – Мирноград з атаками з півдня та заходу. Росіяни спробують відрізати логістику українських сил.