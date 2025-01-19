Курахове окуповане не повністю: Дикий пояснив, як ЗСУ продовжують утримувати місто
- Курахове частково залишається під контролем ЗСУ, зокрема промислова зона та Курахівська ТЕЦ, де тривають запеклі бої.
- Російські війська прагнуть уникнути штурму Покровська, намагаючись відрізати його логістику, але повністю оточити місто поки не вдається.
Російські пропагандисти стверджують, що нібито Курахове "повністю окуповане". Проте це не відповідає дійсності, адже у межах міста продовжуються важкі бої.
Про це 24 Каналу розповів ветеран російсько-української війни Євген Дикий, зазначивши, що інформації про те, що росіяни нібито "зайняли Курахове" вже приблизно місяць. Він пояснив, чому це не так.
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Тривають вуличні бої
Дикий зауважив, що місто складається з двох частин – приблизно рівних за площею, але дуже різних.
Місто Курахове було своєрідним чином побудовано. Там була окремо – населена частина міста і окремо – промислова зона, центром якої є Курахівська ТЕЦ,
– сказав він.
На шляху просування – на захід – спершу йшла повністю заселена зона, а далі за нею починалась промзона.
Раніше населену частину Курахового росіяни дійсно вже зайняли – приблизно місяць тому. А промзону не окупували досі. І вона так само є частиною Курахового – його рівно половина,
– підкреслив ветеран російсько-української війни.
Зараз, за його словами, на Курахівській ТЕЦ і в промзоні, яка довкола неї розташована, ідуть запеклі, дуже тяжкі вуличні бої.
Росіяни хотіли б уникнути штурму Покровська
Також важка ситуація в Покровську, проте інформація, яка з'явилась в мережі, що нібито росіяни зайшли до міста, не відповідає дійсності.
До слова. Народна депутатка Мар'яна Безугла 17 січня повідомила у своєму телеграм-каналі, що буцімто "росіяни зайшли в Покровськ". Вона додала, що на фронті нібито "немає жодного бойового менеджера, здатного стабілізувати катастрофу".
Росіяни вже бували в Покровську. Перші їхні ДРГ в місті були ліквідовані приблизно 1 – 1,5 місяця тому. Так, вони намагаються туди заходити, але звідти не виходять. І не тому, що закріпляються на нових позиціях, а тому, що їх там ховають,
– наголосив Дикий.
Водночас росіяни, на його думку, хотіли б уникнути штурму Покровська, адже це немаленьке місто – співставне з Бахмутом, який вони намагалися взяти впродовж 10 місяців, поклавши 100 тисяч людей.
Єдиний їхній шанс цього уникнути – спробувати обійти Покровськ з різних сторін і обрізати його логістику. Коли у місто припиняється підвіз боєприпасів та їжі, а з міста припиняється евакуація поранених, в такому разі доводиться виходити. Тому їхнє завдання взяти Покровськ у кліщі,
– зазначив він.
Проте, якщо подивитись на мапу, то окупантам ще доволі довго доведеться просуватись, щоб створити ці кліщі.
Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті
Наразі більш-менш вдається обходити місто тільки з південного напрямку, створюючи загрозу лише 1/3 логістики українських сил. Це дуже неприємно, але сподіваюсь, що з цього південного виступу їх зараз будуть вибивати,
– зауважив Євген Дикий.
До слова, військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов розповів, що росіяни перекинули в район Покровська 50 – 70 тисяч особового складу. Він припустив, що можуть розпочатися бої за агломерацію Покровськ – Мирноград з атаками з півдня та заходу. Росіяни спробують відрізати логістику українських сил.