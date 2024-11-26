Ворог рветься до околиць Курахового, – ОСУВ "Хортиця" про ситуацію на напрямку

Ситуація на фронті залишається непростою. Росіяни намагаються захопити наші території, проте українські воїни дають ворогу гідгу відсіч.

Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин розповів, що ворог намагається прорватись до околиць Курахового. Про це пише 24 Канал з посиланням на етер телемарафону.

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Сили оборони стримують противника

За словами Волошина, ситуація по всій лінії бойового зіткнення залишається напруженою, але контрольованою Силами оборони.

Він пояснив, що майже на всіх ділянках фронту тривають бої. Обстановка динамічно змінюється.

Росіяни продовжують вести наступальні дії різної інтенсивності та фактично зосереджують зусилля на Покровському, Курахівському та Времівському напрямках.

Ворог проривається до околиць Курахового. Він намагається завдати вогневого ураження та взяти місто під свій контроль. Противник намагається взяти панівні висоти, взяти під контроль логістичні шляхи, які ведуть до міста та прорвати оборону,

– сказав Волошин.

Крім цього, останнім часом противник використовує артилерію та керовані авіаційні бомби.Проте Курахове перебуває під контролем ЗСУ.