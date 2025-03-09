Світан спрогнозував дії ЗСУ на Курщині, якби США не зупинили допомогу Україні

Останніми днями активізувалися бойові дії у Курській області. Росіяни перерізали логістичні шляхи постачання озброєння для українських військ. Ці події могли стати наслідком призупинення допомоги Україні з боку США.

Так думку висловив 24 Каналу полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, зазначивши, що операція ЗСУ у Курській області виконала своє завдання, змінивши архітектуру фронту. Також росіянам вдалося прорвати кордон у Сумській області та взяти під вогневий контроль дорогу Юнаківка – Суджа.

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Україна має переходити в оборону

Світан зауважив, що операцію на Курщині проводилась з однією метою – скувати там російські війська, які мали потрапити на Східний фронт і продавити українську третю лінію оборони під Покровськом.

Це завдання виконане – Курська операція зв'язала на цьому напрямку до сотні тисяч російського війська, а приблизно половину – відмінусувала. Ця кількість окупантів не потрапила на Східний фронт. Його конфігурація сьогодні не вигідна росіянам,

– наголосив військовий експерт.

На сьогодні операцію ЗСУ у Курській області, на його думку, вже можна згортати. Українським силам треба вийти з півночі вклинення на Курщині та витіснити росіян з зони біля кордону – від Тьоткіно до Суджі, прикрившись річкою Сейм. Так необхідно зробити, виходячи з прогнозованої ситуації щодо поставок американського озброєння Україні.

Оскільки США призупинили військову допомогу Україні, то ЗСУ мають згортати операцію у Курській області. Якби цього не відбулося, то ця операція була б розширена,

– підкреслив він.

Через це, як припустив Світан, Україна має переходити у глуху оборону. Краще, на думку полковника ЗСУ в запасі, це зробити на території Курщини – на глибині 5 – 7 кілометрів.

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Мають проблеми на Сході

Водночас Курська операція дала можливість ЗСУ мати непогані позиції на Східному фронті.

Росіяни зараз мають великі проблеми біля Покровська. Триває розмотування їхнього війська з півдня та з півночі вклинення, що там є. Ворог не укріпив фланги, тому що не має чим,

– сказав військовий експерт.

Також триває операція з повернення втрачених позицій в районі Торецька. Якщо вдасться його утримати, тоді росіяни не зможуть рухатись з півдня у бік Костянтинівки. Схожа ситуація біля Часового Яру, де просування окупантів зупинене.

Крім того, українські сили стримали рух противника на Сіверському напрямку – в районі Білогорівки.

В районі річки Оскіл українські сили проводять операції з відновлення раніше втрачених позицій. Ворог опинився на західному березі у напівкотлі – притиснений до річки.

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Сьогоднішні проблеми росіян на Східному фронті сталися саме тому, що Україна з серпня 2024 року утримує їхні резерви на Курському напрямку,

– зазначив Роман Світан.

Однак прийшов час, за словами військового експерта, змінювати архітектуру фронту на Курському напрямку. Генштаб ЗСУ визначатиме, в якій послідовності та з якою швидкістю це буде відбуватися, і про це стане відомо найближчим часом.

Зазначимо, що за даними DeepState, росіяни окупували Малу Локню та її околиці, що розташовані на північ від Суджі у Курській області. Раніше аналітики проєкту повідомляли про захоплення ворогом Лебедівки та про його просування в Черкаському Порічному.