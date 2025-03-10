Тільки в районі Плєхового за 4 дні боїв ворог втратив фактично батальйон піхоти, – Сирський

Ситуація на кордоні Сумщини та Курщині перебуває під контролем ЗСУ, а ворог продовжує втрачати свої сили. Лише поблизу села Плєхове у Суджанському районі за кілька днів боїв було знищено фактично батальйон російської піхоти.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на головкома Олександра Сирського. Він наразі перебуває в операційній зоні угруповання військ "Курськ".

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Яка ситуація на кордоні Сумщини та Курщини

До боїв на цьому напрямку Росія залучає значну кількість військ, зокрема, й північнокорейських. Фіксується багато наступальних дій.

Низки населених пунктів на лінії кордону, назви яких фігурують у реляціях російських пропагандистів, уже фактично не існує – вони зруйновані вогневим впливом агресора… Ворог зазнає значних втрат у живій силі і техніці. Тільки в районі Плєхового за чотири дні боїв ворог втратив фактично батальйон піхоти,

– розповів Сирський.

Де розташоване Плєхове: дивіться на карті

Також деякі ворожі ДРГ та малі піхотні групи, які роблять спроби пробратися на українську територію, знищуються вогневими засобами ЗСУ. Там була завчасно створена система оборона.

"На місці прийняв рішення щодо посилення нашого угруповання необхідними силами та засобами, зокрема РЕБом та безпілотною складовою", – додав Сирський.

Він наголосив, що наразі загрози оточення українських військ на Курщині немає.