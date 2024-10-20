Ситуація на Курщині залишається під контролем ЗСУ, попри спроби ворога перехопити ініціативу
Джерело:Головнокомандувач ЗСУ
Попри всі спроби ворога перехопити ініціативу, ситуація в Курській області залишається під контролем Сил оборони. Українські воїни хоробро та ефективно виконують бойові завдання.
Про це заявив Головнокомандувач ЗСУ. Олександр Сирський наголосив, попри перевагу окупантів у живій силі й техніці, майстерність і професіоналізм українського війська не дають російському агресору досягнути мети.
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Яка ситуація в Курській області зараз
Головком розповів, що працював у військових частинах і підрозділах, які діють на Сумщині та в Курській області. Наголосив, що українські захисники хоробро й ефективно виконують бойові завдання.
Попри всі спроби противника перехопити ініціативу, ситуація залишається під нашим контролем,
– підкреслив Сирський.
Генерал провів роботу безпосередньо на командних пунктах бригад. Заслухав командирів і їхні пропозиції щодо подальших дій, також надав допомогу в розв'язанні проблемних питань.
Сирський провів роботу у бригадах, які діють на Сумщині й Курщині / Фото з фейсбуку Головкома
Сирський заявив, що, враховуючи оцінку обстановки, прийняв низку рішень спрямованих на упередження дій ворога та завдання йому максимальних втрат.
Попри перевагу окупантів у живій силі й техніці, майстерність і професіоналізм українського війська не дають російському агресору досягнути мети,
– наголосив Головнокомандувач.
Також висловив вдячність нашим солдатам, сержантам та офіцерам за мужність, стійкість і невпинну ратну працю.
"Боротьба за Україну триває", – підкреслив Головком.