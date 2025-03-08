Близько сотні росіян пройшли газопроводом до українських позицій в районі Суджі, – ЗМІ

Вранці 8 березня в Курській області приблизно сотня російських військових пройшла до позицій Сил оборони в районі Суджі. Однак, наразі невідомо, чи вдалося росіянам дійти до самого міста.

Зазначимо, що окупанти кілька днів готувалися до цієї операції та "прочищали КАБами" зону, з якої мали виходити. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на журналіста Юрія Бутусова.

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Яка ситуація в Курській області

За словами Бутусова, для просувань на Курщині ворог використав газопровід. Однак, така ситуація не була несподіванкою.

Це не було несподіванкою, оскільки було відомо про цю акцію. Але акцент декілька днів тому був зміщений у сторону Курилівки (йдеться про прорив під Суджею кілька днів тому – 24 Канал),

– пояснює журналіст.

А також зазначає, що Силам оборони не вдалося б підірвати цю трубу та запобігти планам окупантів через обмежену логістику.

Ймовірно, мова йде про підземні труби газопроводу "Уренгой-Помари-Ужгород", якими до 1 січня Росія постачала газ в Європу через територію України. Варто зазначити, що діаметр однієї труби складає 1,4 метра.

Бутусов додає, що Росія продовжує масовані атаки по всьому фронту курської санітарної зони та каже, що ситуація загострюється і потребує негайних рішень командування.